Buca'da deprem sonrası boşaltılan hastane için henüz hiçbir adım atılmadı!

30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından tahliye edilen Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi belirsizliğini koruyor. Hastane ana binasının kapatılmasının ardından sadece poliklinikler bölümü ve prefabrik binada bulunan acil servis hizmet veriyor. Depremin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen henüz bir adım atılmadı

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’den ölüm ve yıkımlara neden olan depremde hasar alan Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi belirsizliğini koruyor. 2018’de depreme dayanıklı olmadığı için tahliye edilmesi tavsiye edilen 406 yataklı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nin ana binası, 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan depremin ardından tahliye edildi. Hastane ana binasının kapatılmasının ardından ise sadece poliklinikler bölümü ve prefabrik binada bulunan acil servis hizmet veriyor. Depremin ardından kentte çeşitli incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne ilişkin serviste hasta takibinin yapılamadığını sadece acil biriminin çalıştığını belirterek mevcut hastanenin bahçesinde 250 yataklı bir hastane inşaatına hızla başlanacağını ve kısa süre içinde bitirileceğini açıklamıştı. Ancak depremin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen henüz bir adım atılmadı. Buca halkı ise hastanenin kapatılmasıyla yeterince sağlık hizmetine ulaşamıyor.

Vatandaş mağdur

Yapılacak olan hastanenin 15 Ocak 2021 tarihinde teslim edileceğini ancak ihalesinin bile henüz yapılmadığını belirten Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Buca’da yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetleri devam ediyor. Şu an sadece poliklinikler bölümü hizmet veriyor. Poliklinikler bölümünde de bir odada iki birim hizmet veriyor. Zaten Kovid-19 salgını var. Bu şartlarda bir odada iki birim tutulabilir mi? Buca İzmir’in en büyük ilçelerinden bir tanesi. 15 Ocak’a kadar hastanenin yenileneceği belirtiliyordu ancak nisan ayı geldi ortada hastane yok. Yapılacak hastanenin ihalesi bile daha yapılmadı. Personellerin bir kısmı Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde diğer kısmı ise farklı hastanelerde görev yapıyor. Buca’nın vatandaşı zorluk çekiyor. Buraya pırıl pırıl, mükemmel bir hastane yapılmalıdır. Bu hastanenin yapımının ağırdan alınıyor olmasının altında şehir hastanesine personel aktarmak olabilir. Buca’da başka devlet hastanesi yok. Buca, İzmir’in en kalabalık ilçelerinden bir tanesi… Buca’nın merkezinde bir devlet hastanesi olması gerekiyor. Zaten şehir hastaneleri konusunda bizim fikrimiz daha farklı. Nüfus yoğunluğuna göre devlet hastanelerinin konumlandırılmasında fayda var. Bir vatandaş için en önemli şey; kolay bir ulaşımla sağlık hizmeti almasıdır. Kesinlikle devlet hastanesine ihtiyaç var. Sağlık Bakanlığı’nın bu alanı verimli kullanması gerekiyor” diye konuştu.

Vatandaş hastaneye kolay ulaşmalı

Şehir hastanesi nedeniyle merkezdeki bazı hastanelerin kapatılabileceğini belirten Doğruyol, “Ankara’da son dönemde 6 devlet hastanesi daha kapatıldı, şehir hastanesine personel aktarıldı. Toplamda 12 hastane oluyor. Burada amaç vatandaşa en sağlıklı şekilde hizmet vermek olmalıdır. En kolay hizmet vatandaşın rahat ulaşabileceği, evine en yakın hastanedir” dedi.

Hastane ana binasının kapatılmasının ardından sıkıntı yaşayan Buca’da yaşayan vatandaşlar ise ivedilikle yeni bir hastanenin yapılması gerektiğini belirterek başka ilçelerdeki hastanelere gitmek zorunda kaldıklarını ve yeterince sağlık hizmeti alamadıklarını dile getiriyor.