Buca'da depremin gerçek yüzü tartışıldı

Buca'da depremin gerçek yüzü bir kez daha masaya kondu. Buca Belediyesi'nin arama kurtarma birimi BUCAKUT Ekip Lideri Mehmet Fatih Barış, kentte afet bilinci oluşmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edeceklerini söyledi.

Buca'da depremin gerçek yüzü tartışıldı
07 Mart 2023 Salı 11:02

Buca Belediyesi Meclis Salonu'nda, Kahramanmaraş depreminde görev yapan arama kurtarma ekiplerinin deneyim ve gözlemlerini aktardığı "Depremin Gerçek Yüzü" adlı toplantı gerçekleştirildi. BUCAKUT'un ev sahipliği yaptığı toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, ANDA Arama Kurtarma Ekibi, BORAK Bornova Arama Kurtarma Derneği, GEA Arama Kurtarma Ekibi, HAKTİM Hayvan Arama Kurtarma Derneği, MENDAK Menderes Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği, SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği, TAFHAD Toplum ve Afet Ekipleri Haberleşme Derneği, TAKED Tire Arama Kurtarma ve Eğitim Derneği ile TRAC Türkiye Radyo Amatörler Cemiyeti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan BUCAKUT Ekip Lideri Mehmet Fatih Barış, sadece arama kurtarma çalışmalarında bulunan bir ekip olmak yerine, kentte afet bilincinin oluşması için de çalıştıklarını söyledi. Deprem bölgesindeki deneyimlerini de anlatan Barış, "Aklın ve  bilimin doğru olarak kullanıldığı yerlerde, bu tür acıların yaşanmadığı dünyanın çeşitli ülkeleri örnek olarak karşımızda. Bizler vatandaşlarımızla enkaz yığınları arasında karşılaşmak istemiyoruz. Elbette en zor anlarında yanlarında olmak temel kaidelerimizden biri. Bugün burada olma sebebimiz tecrübe ve bilgilerimizi paylaşarak en doğru bilgiyi ve davranış biçimlerini mümkün olduğunca ortaya koyabilmektir" dedi. Depremin ardından BUCAKUT ile beraber bölgeye hareket eden Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber ise belediye olarak depreme karşı yaptıkları en önemli çalışmanın iki yıldır üzerinde çalıştıkları planlamalar olduğunu ifade etti.  

İZMİR'DEKİ ARAMA KURTARMA BİRİMLERİ ARTMALI

İzmir İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse, İzmir'de şu anda 4 adet ilçe belediyesinin arama kurtarma biriminin olduğunu belirterek, bu rakamın artırılmasını istediklerini ifade etti. Toplantıda tek tek söz alan arama kurtarma ekiplerinin başkanları da deprem bölgesine yönelik izlenimlerini aktarırken, bundan sonraki olası durumlarda aynı aksaklıkların yaşanmaması için toplum olarak neler yapılması gerektiği üzerinde durdu.

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