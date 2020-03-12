Buca'da engelliler yolda kalmayacak

Engelli dostu kent olmak için önemli adımlar atan Buca Belediyesi, ilçede akülü tekerlekli sandalye kullanan engelli yurttaşlara yönelik destek tamir hizmeti başlatarak, bu yönde uzman bir personeli de istihdam etti.

"Asla yolda kalmayacaksın" sloganıyla hayata geçirilen ve Türkiye'de bir ilk olacak proje hakkında konuşan Başkan Erhan Kılıç, engelsiz projelerin devam edeceğini vurguladı. Engelsiz kent olma yolunda projeler üreten Buca Belediyesi, Türkiye'de bir ilke daha imza attı. Buca Engelliler Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, ilçedeki tekerlekli sandalye kullanan engelliler için tamir istasyonu kuruldu. Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Buca Engelliler Derneği'nde kurulan tamir atölyesi, akülü tekerlekli sandalye kullanan engellilerin olası arızalarına müdahale ederek yolda kalma engelini ortadan kaldıracak.

Acil yol yardım hattı

"Asla yolda kalmayacaksın" sloganıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında akülü tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımında yetkin bir personel, belediye bünyesinde görevlendirilerek atölyeye tüm tamir ekipmanları tedarik edildi. Gün içerisinde akünün bitmesi, lastiğinin patlaması, kumanda arızası gibi çeşitli nedenlerle hiç beklenmedik zamanda yolda kalan engelli vatandaşlar, artık arıza anında merkezi 0 538 848 36 87numaralı telefondan arayarak ücretsiz yardım talep edebilecek.

Anında müdahale

Hemşehrilerin talebi üzerine yetkili personel vatandaşların yolda kaldığı yere giderek müdahale edecek. Söz konusu arızanın yerinde giderilememesi halinde ise belediye bünyesindeki engelli araçlarıyla tamir atölyesine götürülerek orada onarımı gerçekleştirilecek. Böylelikle engelli vatandaşların yolda kalma engeli de tarihe karışacak. Öte yandan merkez, bir yandan yolda kalan engellilere yardım ederken bir yandan da rutin bakım ve onarım işlemlerini de ücretsiz olarak gerçekleştirecek. Tekerlekli sandalyeliler, mesai saatleri içerisinde merkeze giderek bakımlarını yaptırıp olası bir arızanın da önüne geçebilecek. Engelliler yine arızalı parçalarını temin ettikten sonra değişimlerini de merkezde ücretsiz olarak gerçekleştirip işçilik maliyetinden kurtulabilecek.

Yoldaki taşı kaldırıyoruz

Buca'nın tamamen engelsiz bir kent olması için çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "İzmir'in en büyük ilçesinde yaşıyoruz. Böylesini büyük bir kenti yönetirken olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi engelli hemşehrilerimiz. Tüm çalışmalarımızı bu hassasiyetle yapıyoruz. Görev süremiz boyunca tüm engelleri kaldırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Artık Buca'da engelli yurttaşlarımız yolda kalmayacak. Engellilerimizin yolundaki taşları hep birlikte kaldırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bir ilk

Uygulamanın paydaşlarından Buca Engelliler Derneği Başkanı Harun Kara, "Akülü tekerlekli sandalyeli engellilerimiz araçları arıza yaptığında, yolda kaldığında taksiye, otobüse binemiyordu. Şimdi belediyemizle birlikte önemli bir projeyi hayata geçirdik. Artık engelliler yolda kaldığında yardım hattımızı arayarak hem yolda kalmayacak hem de arızaları giderilecek. Ayrıca maalesef dışarıda parçaların değişimi için de ciddi bir işçilik ücreti alınıyor. Hemşehrilerimizi bu yükten de kurtarmış olacağız. Bu proje Türkiye'de bir ilk oldu. Umuyoruz Buca'dan başlayan bu çalışma tüm belediyelere de örnek olur" diye konuştu.