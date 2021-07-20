Buca'da gençlere robotik kodlama eğitimi

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi’nin öğrencileri, yaz tatilini dijital çağın vazgeçilmez becerilerinden biri olan robotik-kodlama ile değerlendirdi. Gençler, ulusal ve uluslararası arenada yeni başarılar elde etmek için çalışmalara başladı

Yetişmekte olan genç kuşağın her türlü donanıma sahip olması için nitelikli çalışmalar gerçekleştiren Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, yaz tatilinde önemli bir çalışmaya imza attı.

Hazırladığı bilim ve sanat projeleriyle, ulusal ve uluslararası arenadaki birçok yarışmada önemli başarılar elde eden merkezin öğrencileri, yaz aylarıyla birlikte yeni başarılar için yüz yüze robotik-kodlama eğitimine başladı.

Uzman eğitimciler Gürkan Lokman ve Tolga Orhanoğlu yönetiminde, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, temel ve ileri robotik uygulamaları, 3 boyutlu tasarım konularında teorik ve uygulamalı dersler verildi. Öğrenciler, eğitimlere yoğun ilgi gösterirken tatil sürecini en verimli biçimde değerlendirme olanağı buldu.

