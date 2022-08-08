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Buca'da hasat coşkusu! Üreticinin yüzü güldü!

Sürdürülebilir kırsal kalkınma projesini Buca halkı ile birlikte hayata geçiren Buca Belediyesi, yurttaşları üretime teşvik etmek için başlattığı fide dağıtma kampanyasının meyvelerini aldı. Dağıtılan fidelerle kendi tarlasında üretim yapan çiftçiler ilk hasat coşkusunu yaşarken proje için teşekkür ettiler

Buca'da hasat coşkusu! Üreticinin yüzü güldü!
08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:58

Koronavirüs pandemisi sırasında ilçe halkına sağlıklı ve ulaşılabilir gıda için örnek olmak adına harekete geçen ve köyler bölgesindeki tarlalarını üretime kazandıran Buca Belediyesi, ilçe halkını tarıma yönlendirmek için başlattığı fide dağıtım projesinde hedefine ulaştı. Belediye bünyesindeki Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün organizasyonunda dağıtımını gerçekleştirilen fidelerle tarımsal üretime başlayan yurttaşlar, kendi tarlalarını kurarken satışını da köy pazarlarında yapacak. Tarımsal üretimi özendirmek için başta gençler ve kadın girişimciler olmak üzere tüm Bucalılarda farkındalık yaratmak istediklerini belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, boş kalmayan her tarlanın, üretime katılan her Bucalının kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Belediyenin dağıttığı fidelerle üretime başlayan ve Karacaağaç Mahallesi’ndeki yerel üreticilerden biri olan Mesude Atagün (58), ilk hasadını gerçekleştirdi. Mutluluğunu ifade eden Atagün, “Bu sene zamlardan, pahalılıktan fide tohum alamadık. Sağ olsun Buca Belediye Başkanımız bize fide gönderdi çok güzel çok memnunum. Çok teşekkür ederim kendisine. Fideler çok verimli çıktı hepsini topluyorum, üretici pazarlarına ve köy pazarlarına çıkıyorum. Kazancımı sağlıyorum. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Etiketler; #buca #buca belediyesi #hasat #izmir haber
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