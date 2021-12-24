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Buca'da ihtiyaç sahipleri, budanan dallarla ısınacak

Buca'da ihtiyaç sahipleri, budanan dallarla ısınacak
24 Aralık 2021 Cuma 10:35

İzmir yılın en soğuk günlerini yaşarken Buca Belediyesi kalpleri ısıtan bir dayanışma örneği sergiledi. Belediye, budama yaptığı ağaçlar ile fırtına nedeniyle devrilen ağaçlardan elde ettiği odunları ihtiyaç sahibi ailelere yakacak olarak dağıtmaya başladı.

Soğuk hava koşullarının giderek etkisini gösterdiği bugünlerde, Buca Belediyesi dar gelirli ailelerin yakacak ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattı. Her yıl olduğu gibi bu kış döneminde de ağaçları gençleştirmek ve hastalıktan kurtarmak için budama faaliyetlerine başlayan belediye, budanan ağaç dallarını Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi’nde depolamaya başladı. Fırtına gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle devrilen ağaç ve dalları da toplayan belediye, elde edilen odunları çuvalladıktan sonra yakacak olarak kullanıma hazır hale getiriyor.  

200 TON ODUN DAĞITILACAK


Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın talimatıyla, çuvallanan odunlar muhtarlıklardan alınan bilgiler doğrultusunda, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Belediyenin, bu çalışmalar kapsamında 200 tona yakın odunu hemşehrilerine dağıtacağı ifade edildi.  

Etiketler; #izmir #buca belediyesi #odun #buca ihtiyaç sahipleri
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