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Buca'da ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini sergileyen Buca Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere erzak paketi dağıttı

Buca'da ihtiyaç sahiplerine yardım eli
02 Mayıs 2022 Pazartesi 12:07

Bucalıların yaşam koşullarını iyileştirmek için projeler üreten Buca Belediyesi, Ramazan ayında kentteki dayanışmayı arttırdı. Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle hazırlanan erzak paketleri Ramazan Bayramı arifesinde Bucalılara teker teker ulaştırıldı. Temel mutfak ihtiyaçlarından oluşan paketleri teslim alan vatandaşlar, Buca Belediyesi'ne teşekkür etti.

Ramazan'ın birlik ve dayanışma ayı olduğunu belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Ramazan Bayramı'nda sofralarda bizim de tuzumuz olsun istedik. Tüm hemşehrilerimizin bayramı kutlu olsun. Ağız tadıyla geçireceğimiz nice bayramlar dilerim" dedi.

Etiketler; #izmir #buca #buca belediyesi #yardım
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