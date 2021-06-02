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Buca'da iki kişi vuruldu. Polis olayı araştırıyor!

İzmir Buca'da iki kişi otomobil içinde vuruldu. Polis olayın nasıl olduğunu araştırıyor

Buca'da iki kişi vuruldu. Polis olayı araştırıyor!
02 Haziran 2021 Çarşamba 08:28

Olay İzmir'in Buca ilçesinde dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre silah sesleri duyuldu ve sonrasında araçtan inen 32 yaşındaki Volkan K. kanlar içinde yere yığıldı. Araç içinde bulunan 37 yaşındaki Fatma K. ise bacağından ve kalçasından yaralı olduğu halde içinde bulunduğu otomobili çalıştırdı ve Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gitti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden vurulan Volkan D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan her iki yaralanın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Otomobilde tabanca bulan polis, olayla ilgili biri kadın, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin, Volkan K.’nin Fatma K.’yi vurup intihara kalkıştığı üzerinde durduğu belirtildi. Olayın, Fatma K.’nin kocası tarafından gerçekleştirildiği ihtimalini de göz önünde bulunduran ekiplerin soruşturması sürüyor.

Etiketler; #izmir #buca #buca vurulma
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