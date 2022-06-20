ÜNLÜ SUNUCU EVLENİYOR!
ÜNLÜ SUNUCU EVLENİYOR!
0
VE KAPANIYOR!
VE KAPANIYOR!
0
BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU
BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU
0
MUCİZE BEBEK TABURCU OLDU
MUCİZE BEBEK TABURCU OLDU
0

Buca'da kadınlar yoga kampında buluştu

Buca Belediyesi, işletmelerinden biri olan Dere Kafe'de 50 üniversite öğrencisi kadınla "Genç Yoga Kampı" düzenledi. Katılımcılar iki günlük inzivadan güzel anılarla ayrıldı

Buca'da kadınlar yoga kampında buluştu
20 Haziran 2022 Pazartesi 12:50

Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi, sağlıklı bir yaşam için sporu teşvik çalışmaları kapsamında genç kadınlara yönelik iki günlük yoga kampı düzenledi. "Dere Kafe'de İnziva- Genç Yoga Kampı" adını taşıyan etkinlikte eğitmenliği Nalan Koç yaptı.

Fiziksel ve zihinsel şifa için nefese dayalı egzersizleri içeren yogayı daha fazla kesimle buluşturmak için düzenlenen Genç Yoga Kampı'na Tarık Akan Gençlik Merkezi üyesi üniversite öğrencilerinin ilgisi yoğun oldu. Yoganın yanı sıra çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteleri de içeren kampın katılımcıları, Dere Kafe'den eşsiz anılarla ayrıldılar.  İki günlük bir inzivayı da içeren kampa katılan genç kadınlar, şehir ve okul stresinden uzakta muhteşem zaman geçirdiklerini belirtirken etkinliği düzenleyen Buca Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.

Etiketler; #buca #yoga
Önceki Haber
Yanlış adres verdiniz dedi, eczanede olay çıkardı! İşte o anlar...
Sonraki Haber
Bayraklı'da asfaltlama çalışmaları hız kesmiyor
Bayraklı'da asfaltlama çalışmaları hız kesmiyor
Bayraklı'da asfaltlama çalışmaları hız kesmiyor
0
Havuz İzmir, engelli bireylere de kucak açıyor
Havuz İzmir, engelli bireylere de kucak açıyor
0
Petkim'de patlama! Açıklama geldi!
Petkim'de patlama! Açıklama geldi!
0
İzmir'de silahlı saldırı! Göztepe taraftarı öldürüldü!
İzmir'de silahlı saldırı! Göztepe taraftarı öldürüldü!
0
İzmir Büyükşehir'den YSK desteği
İzmir Büyükşehir'den YSK desteği
0
İzmir'de çocuk istismarı: 1 kişi tutuklandı, 1 polis açığa alındı
İzmir'de çocuk istismarı: 1 kişi tutuklandı, 1 polis açığa alındı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.