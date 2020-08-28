Buca'da kaza: 2'si polis 3 yaralı

Buca'da sürücüsünün kontorlünden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek polis minibüsüne çarpması sonucu 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

Buca'da kaza: 2'si polis 3 yaralı
28 Ağustos 2020 Cuma 13:36

Kaza, önceki gün saat 15.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Aleyna S. yönetimindeki 35 KB 4715 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip, polislerin taşındığı minibüse çarptı. Kaada Aleyna S. ve 2 polis memuru yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Aleyna S. ile 2 polis, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
 

Önceki Haber
FETÖ'den 24 gözaltı
Sonraki Haber
Can kaybı 835 bin 648
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.