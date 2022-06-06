Buca'da Kiraz Festivali'ne yoğun ilgi

İzmir'in en çok ilgi gören festivallerinden biri olan Buca Belediyesi Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali, 15'inci kez gerçekleştirildi. Organik pazardan halk oyunları gösterilerine kadar pek çok etkinliğin yer aldığı festivalde, en iyi kiraz yetiştiricileri ödüllerini alırken festival halk müziği sanatçısı Hüseyin Turan'ın muhteşem konseri ile son buldu

Anadolu'nun yapı taşlarından Yörük kültürünün bugüne taşınması ve Belenbaşı'nın en önemli tarımsal değerlerinden biri olan kirazın hak ettiği yere gelmesi için düzenlenen 15'inci Buca Belediyesi Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivale, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, İYİ Parti Buca İlçe Başkanı Gamze Bilgen Torun, Belenbaşı Muhtarı İsmet İlhan, Ege Bölgesi'ndeki Yörük ve Türkmen derneklerinin başkan ve yöneticileri katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önemli destekleri ile Buca Belediyesi ve Belenbaşı Muhtarlığı'nın düzenlediği festival, öğle saatlerinde geleneksel kortej yürüyüşü ile başladı. Davul zurnanın ve halk oyunlarının eşlik ettiği kortej yürüyüşü, merkezdeki tören alanında son bulurken üretici pazarında ise keşkek başta olmak üzere yöresel yemekler, el emeği ürünler ve kiraz yer aldı.

BAŞKAN KILIÇ: BU KÜLTÜR BU TOPRAKLARDA YÜZYILLARCA KALACAK

Zeybek gösterilerinin yoğun ilgi topladığı festivalde bir konuşma yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Yörük kültürünün Anadolu'nun en kadim kültürlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Yörük kültüründe kilimleri süsleyen allı yeşilli kök boyalar vardır. Yüzyıllarca o renkler kalır. Bu kültür de bu topraklarda yüzyıllarca kalacak. Yörük kültürü, kendi boyasıyla, kültürüyle, giysileriyle, yemekleriyle bu topraklara damgasını vurmuş" diye konuştu. Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün "Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet bizi asla yenemez" sözlerini de hatırlatan Başkan Kılıç, "Asıl önemli olan kardeşçe, barış içinde ekmeğimizi paylaşarak yaşamak. Biz bunu Anadolu'da çok iyi şekilde başardık. Bundan sonra da bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

"YÖRÜKLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN RUHUNDA YATAN KÖZDÜR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, festivale desteklerinin süreceğini belirterek, Yörük kültürünün yaşatılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Özuslu, "Yörükler, beylikler, imparatorluklar ve devletler kurdular. Yağmuru çimene, çimeni kuzuya ve keçiye, keçiyi yüne, yünü ipliğe, ipliği kilime dönüştürdüler, ürettiler, var ettiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhunda yatan közdür Yörükler. Yörüklük Dadaloğlu'nun isyanındaki hardır aynı zamanda. Doğayla iç içe yaşamaktır Yörüklük. Yörük kültürü özgürlüğe tutkun olmak demektir" diye konuştu.

Belenbaşı Muhtarı İsmet İlhan da, festivale destek verenlere teşekkür ederek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmalar sonrasında "En İyi Kiraz Yetiştiricisi Yarışması" kapsamında kiraz tadımı yapılarak finalistler belirlendi. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu birinci Ali Özgür Kınacı, ikinci Remzi Altıparmak ve üçüncü Enes İlhan oldu. Lezzet ve görüntü açısından en iyi kirazı üreten üreticiler ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

Ödül törenini ise müzik şöleni takip etti. Zeynep İlhan, Fevzi Önder, Murat Sincer, Öznur Korkmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası, Tepecik Filarmoni Orkestrası konserlerinin ardından sahneye Türk Halk Müziği'nin usta ismi Hüseyin Turan çıktı. Festival türküler ve halk danslarıyla son buldu.