Buca'da korkutan yangın! 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı!

İzmir'in Buca ilçesindeki özel bir öğrenci yurdunda çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 üniversite öğrencisi, hastaneye kaldırıldı

Buca ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 289/41 Sokak'ta bulunan, üniversite öğrencilerinin kaldığı özel bir öğrenci yurdunda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Balkonlarda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 5 öğrenci, itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarıldıktan sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının binanın bahçesinde bulunan masaların henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu başladığı ve binaya sıçradığı belirtildi.

Öğrenci yurdunun yakınında bir apartmanda hizmetli olarak çalışan Mahsun Altın, yangını kendisinin ihbar ettiğini belirterek, "Bina bahçesindeki masalar tutuşmuş" dedi.