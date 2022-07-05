Buca'da kurban denetimi!

Buca Belediyesi Veterinerlik İşleri ve Zabıta Müdürlükleri’ne bağlı ekipler, ortaklaşa bir çalışmaya imza atarak Kurban Bayramı öncesinde kesim ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Huzurlu bir bayram ve halk sağlığı için sahaya inen ekipler, hayvanların evraklarını ve fiziki durumlarını kontrol ederek satıcıların taleplerini de not aldılar

Her Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirdiği rutin denetim faaliyetlerini bu yıl da gerçekleştiren Buca Belediyesi, bu ibadeti yerine getirecek Bucalıların gönül rahatlığıyla alışveriş yapması için titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Satış noktalarında küpe, pasaport, genel fiziki durum ve evrak kontrolü yapan veterinerlik işleri ve zabıta müdürlüklerinden ekipler, satış ve kesim yerlerinde denetim faaliyetlerine bayramın son gününe kadar devam edecek. HEM KONTROL HEM DANIŞMANLIK Yoğun mesaileri içinde satıcıların taleplerini de not alan ekipler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların alana geldikçe periyodik olarak kontrolden geçirileceğini vurguladı. Öte yandan sahada bulunan uzman veteriner hekimler yurttaşların da kurbanlık alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği yönündeki sorularını yanıtladı. Pazarın ilgi odağı ise Muş’un Malazgirt ilçesinden 3 yaşındaki 1 ton 200 kilogramlık “Sabri Başkan” oldu.

