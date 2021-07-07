İZMİR YAZ SEFERLERİNİ SEVDİ
İZMİR YAZ SEFERLERİNİ SEVDİ
0
KAVUNUN FAYDALARI...
KAVUNUN FAYDALARI...
0
TÜRKİYE ONU KONUŞUYOR
TÜRKİYE ONU KONUŞUYOR
0
ANNEYE DE BEBEĞE DE FAYDALI
ANNEYE DE BEBEĞE DE FAYDALI
0

Buca'da minibüs otomobile çarptı: 1 ölü

İzmir'in Buca ilçesinde, sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen minibüs, kavşaktan çıkan otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Altınışık (66) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Buca'da minibüs otomobile çarptı: 1 ölü
07 Temmuz 2021 Çarşamba 08:33

Kaza, saat 05.00 sıralarında Barış Mahallesi 366 Sokak ile Menderes Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Menderes Caddesi'nde seyir halinde ilerleyen ve kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Yüksel B.'nin, idaresindeki 35 APN 187 plakalı minibüs, 366 Sokak'tan çıkan Mehmet Altınışık idaresindeki 35 RV 113 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ve minübüs önce kaldırımdaki dubalara ardından ağaca çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Altınışık, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne, durumu iyi olan minübüs şoförü Yüksel B. Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Altınışık hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından Altınışık'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis, kazayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #buca kaza
Önceki Haber
Emniyet Müdürleri Kararnamesi yayınlandı, İzmir İl Emniyet Müdürü Değişti
Sonraki Haber
4 aydır tutuklu olan Gergerlioğlu tahliye oldu!
Emekliler zamma isyan etti: Pazara, manava gidemez olduk!
Emekliler zamma isyan etti: Pazara, manava gidemez olduk!
0
Soyer: İzmir 1,5 yıllık kış uykusundan uyanacak
Soyer: İzmir 1,5 yıllık kış uykusundan uyanacak
0
Emniyet Müdürleri Kararnamesi yayınlandı, İzmir İl Emniyet Müdürü Değişti
Emniyet Müdürleri Kararnamesi yayınlandı, İzmir İl Emniyet Müdürü Değişti
0
İzmir Karşıyaka'da yangın!
İzmir Karşıyaka'da yangın!
0
Karşıyaka Belediyesi’nden 65 yaş üstüne hizmet hamlesi
Karşıyaka Belediyesi’nden 65 yaş üstüne hizmet hamlesi
0
Efes Selçuk'ta JES direnişi: Gökçealan’ı talan ettirmeyeceğiz
Efes Selçuk'ta JES direnişi: Gökçealan’ı talan ettirmeyeceğiz
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.