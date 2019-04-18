Sağlık Bakanlığı tarafından Buca'da obezite merkezi açıldı. Devlet hastanesinde açılan merkezde doktor, diyetisyen, psikolog ve hemşireler görev yaparken fazla kilolarından dolayı fizik tedaviye gelen 10 hasta obezite merkezine alınarak kilo verdirilmeye başladı.

Ege Bölgesi'ndeki ilk obezite merkezi olma özelliği taşıyan merkez Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde açıldı. Merkez çalışanları, ilk olarak kendileri için Antalya'da düzenlenen seminerde eğitim aldı. Ardından Dr. Oya Karabulut, psikolog Ahmet Konya, fizyoterapist Ali Suluova, diyetisyen Havva Çakmaklı, hemşire Vildan Özkaya ile yardımcı personelden oluşan ekip, çalışmalarına başladı.

Farklı birimlerden geldiler

Obezite hastalığı bulunanların henüz yeni açılan merkezden haberdar olamayabileceklerini göz önünde bulunduran ekip üyeleri, özellikle fazla kilolarından dolayı hastanelerinde fizik tedavi görmek zorunda kalan kişilerle konuşup, onları merkeze kazandırmaya başladı. Merkezde, ilk grupta yer alan 10 hasta için zayıflatan uygulamalar başlatıldı. 24 hastanın kayıtlı olduğu merkeze başvurular her gün artarak sürüyor. Vücut kitle indeksi 30 ve üstünde olan hastaları kabul eden merkezde, ilk olarak başvuranların vücudundaki yağ ve kemik oranı belirleniyor. Ardından da dahiliyeden, genel cerrahiye, kardiyolojiden psikiyatriye kadar farklı birimlerde obezite tedavisi görecek olan kişiler, kontrolden geçiriliyor. Sonrasında ise 6 aşamada yaklaşık 12 ay süren, hastaların fazla kilolardan kurtulmaları için mücadele veriliyor. Son aşamalarda hastaların tekrar kilo almamaları, sağlıklı ve dengeli beslenme ile hareketli yaşamı bir hayat tarzına dönüştürmeleri için çaba gösteriliyor.