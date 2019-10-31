Buca'da 'ölüm macunu'na sıkı takip

Son dönemlerde her yerde kolaylıkla ulaşılabilen ve cinsel gücü artırdığı iddia edilen ürünler için Buca Belediyesi Zabıtası ekipleri denetimlere başladı. Ani ölümlere yol açtığı belirtilen çok sayıda ürün toplandı.

İnsan sağlığını tehlikeye atacak izinsiz ve yasal kriterlere uymayan gıda ürünlerinin denetimini sürdüren Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, piyasada "Yüzde yüz doğal" olarak satılan cinsel performans arttırıcı ürünlere karşı çalışma başlattı.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, taklit ve tağşiş ürünlerin tespiti için yapmış olduğu çalışmalara destek için harekete geçen ve halk sağlığını hiçe sayanlara karşı çalışma yürüten Buca Zabıtası, çalışmalar ve incelemeler doğrultusunda içerisinde, çok sayıda ani ölüme neden olduğu bildirilen ve halk arasında bir markanın adıyla bilinen, "sildenafil" ve "tadalafil" ilaç bileşeni yer alan yüzlerce ürün hakkında Bakanlıkça işlem başlatması üzerine ekipler harekete geçti.

Tabelalar söktürüldü

Bakanlığın listesinde yer alan macunlardan bitki çaylarına, çikolatadan enerji içeceğine, bitkisel karışımlardan kahveye kadar cinsel performansı artırmaya yönelik onlarca gıda ürünün kontrolü için belirlenen noktalara baskın yapan ekipler, ilk olarak halk arasında en yaygın ve açık şekilde satışı gerçekleşen macunları topladı. Genellikle aktar ve baharatçılarda yaygın bir şekilde "doğal kuvvet macunu" adıyla kaçak yollarla temin edilerek satılan ürünler sayılarak toplatıldı. Ürünlerin satışını gerçekleşen işletmelerin vitrinlerinde yer alan "doğal macun" ifadeli yazı ve reklamlar söktürüldü.

Bakanlık listesinde

Macun ve bitki çayı operasyonun ardından, bakanlığın listesinde geniş yer kaplayan ve marketlerden akaryakıt istasyonlarına kadar herkesin çok sayıda yerde yaygın olarak satılan enerji içeceği, kahve, çikolata ve benzeri ürünlere geçildi. Çalışmalar kapsamında ilçe genelinde Tekel bayileri başta olmak üzere çok sayıda işletmedeki ürünlere el kondu.

Ölümcül olabiliyor



Zabıta ekipleri tarafından toplatılan cinsel güç artırdığı iddia edilen ürünler, kalp krizi, kalpte ritim bozukluğu, ani tansiyon düşmesi, baş dönmesi, görme bozukluğu, baş ağrısı, gözde kanama ve felce neden olabiliyor. Alanında uzman doktorların yaptıkları açıklamalarda söz konusu uyarıcı maddelerin kesinlikle kullanılmaması gerektiği, kontrolsüz kullanımının kişiyi ölüme götüreceği ifade ediliyor. Özellikle ilaç kullanan vatandaşların, doğal ürün diye alıp içerisinde ilaç maddesi olan ürünleri kullanması sonucunda baş dönmesinden ani ölüme kadar ağır sonuçlarının olabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.