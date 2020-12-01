Buca'da parklar bakıma alındı

Buca Belediyesi, kentteki parkları bakıma aldı. İlçe genelinde parklarda bakım ve onarım çalışması yapıp mevsime uygun çiçeklerle renklendiren ekipler, çocukların oyun alanlarında bozulan kauçuk döşemeleri de baştan aşağı yenilemeye başladı.

Buca'da parklar bakıma alındı
01 Aralık 2020 Salı 12:36

Öncelikli olarak kırılan ve tahrip edilen parklardaki bakım ve onarım çalışmaları için kolları sıvayan ekipler, çocukların sağlıklı ve güvenli bir şekilde oyun oynayabilmesi için oyuncak gruplarının zeminlerine kauçuk döşemesi gerçekleştiriyor. Ekipler, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra sert kış şartları başlamadan 47 mahalledeki parkların yeşil alanlarında da bakım başlattı. Parklarda kosa çalışması gerçekleştiren ekipler, mevsime uygun çiçeklendirme ve risk oluşturabilecek ağaçlarda budama çalışmaları yapıyor.

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