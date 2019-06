Buca'da pilatese yoğun ilgi

Buca Belediyesi'nin kadınların daha sağlıklı ve sportif bir yaşam sürdürmesi amacıyla açtığı pilates kurslarına yoğun talep gösteriliyor. Son yılların gözde sporu pilatesi profesyonel antrenörler eşliğinde ücretsiz yapma imkanına kavuşan kadınlar, sağlık kazanırken sosyalleşmenin mutluluğunu yaşıyor.

Buca Belediyesi'nin kadınlara yönelik pilates kursları devam ediyor. Kadınların sosyal hayata kazanımlarını arttırmak ve kendilerine zaman ayırıp daha mutlu bir yaşam sürebilmeleri amacıyla düzenlenen kurslara Bucalı kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Türkân Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde haftada 2 gün birer saat spor yaparak fazla kilolarından kurtulmanın yanında sağlıklı bir bedene kavuşan Bucalı kadınlar, günlük koşuşturmalarından sıyrılıp kendilerine zaman ayırmanın da mutluluğunu yaşıyor.

Üyelik çağrısı

Sabah 9.00 ile 14.00 saatleri arası her saat başı düzenlenen pilates kursları her yaştan yüzlerce kadını sağlıklı yaşama kavuşturuyor. Profesyonel antrenörler eşliğinde ve ücretsiz olarak verilen pilates kursunda eklem ağrılarından, duruş bozukluklarına kadar birçok sağlık sorununa çare bulan Bucalı kadınlara, doğru beslenme yöntem ve yönlendirmeleri de anlatılarak zinde bir yaşamın kapıları aralanıyor. Kadınların her alanda elinden tutan Buca Belediyesi'nin çağdaş ve modern ortamlar yaratarak gelişimlerine katkı sağlamasından memnuniyet duyduklarını dile getiren kadınlar, sağlıklı ve kaliteli yaşam için tüm Bucalı kadınları belediye tesislerine üye olmaya çağırıyor.