Buca'da renkli 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Buca’da birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı. Coşkuyu tüm kente yayabilmek için ay yıldızlı bayraklarla caddeleri donatan Buca Belediyesi, Yenigün Spor Tesisi’nde genç sporcularla coşkuya ortak oldu. Kutlamalar kapsamında Vosvos kortejiyle Buca sokakları renklendi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919’da Samsun’dan başlattığı milli mücadelenin 102’inci yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Buca’da doyasıya kutlandı.

19 Mayıs coşkusunu tüm kente yaymak için Buca Belediyesi ekipleri, bayramın günler öncesinden kentin caddelerini Türk bayraklarıyla donattı.



Çevik Bir Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan 19 Mayıs kutlamaları, Buca Belediyesi Yenigün Spor Tesisleri’ndeki etkinlikle devam etti. Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, tesislerde Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün sporcularıyla bir araya geldi. Tam kapanma sürecinin ardından kontrollü normalleşme denetimlerine uygun olarak gerçekleştirilen etkinlikte Buca’nın yetenekli sporcuları gösterilerini sergiledi.

RENKLİ VOSVOS KORTEJİ

Tesislerdeki etkinliğin ardından bayramın neşesi Buca sokaklarına yansıdı. Buca Belediyesi önünden başlatılan 19 Mayıs korteji gerçekleştirildi. Marşlarla, şarkılarla sokaklara renk katan korteje, Vosvos İzmir Fun Club üyeleri, özel araçlarıyla katıldı.