Buca'da sahte içki operasyonu

Buca ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda bir miktar sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Buca'da sahte içki operasyonu
03 Kasım 2019 Pazar 10:30

Buca'da düzenlenen operasyonda bir miktar sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesindeki bir depoda sahte içki üretildiği istihbaratı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar sahte içki, içki yapımında kullanılan malzemeler, boş şişeler, bandrol ve etiketler ele geçirildi. Olayla ilgili H.Y. ve A.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ç tutuklandı. H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alkol kokusunun çevreye yayılmaması için depoya tavuk konulduğu ve şişelerin tuvaletin içinde bulunduğu belirtildi.


Kaynak: AA
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