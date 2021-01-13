FATURALARIN DÜŞMESİ İÇİN...
FATURALARIN DÜŞMESİ İÇİN...
0
MİGREN ÇOCUKLARDA YÜZDE 50 ARTTI
MİGREN ÇOCUKLARDA YÜZDE 50 ARTTI
0
ANTİBİYOTİKLER VİRÜSLERİ ÖLDÜRMEZ
ANTİBİYOTİKLER VİRÜSLERİ ÖLDÜRMEZ
0
DEMET ŞENER BOŞANDI
DEMET ŞENER BOŞANDI
0

Buca'da sele kapılan kadın, annesine yardım için evden çıkmış

Buca'da sel sularına kapılan ve bir TIR'a sıkışarak kurtulan kadının, 90 yaşındaki annesinin evini su bastığını öğrenmesi sonrası sokağa çıktığı bildirildi

Buca'da sele kapılan kadın, annesine yardım için evden çıkmış
13 Ocak 2021 Çarşamba 14:31

İzmir Buca'da etkili olan sağanak yağmur, yollarda sel oluşmasına neden olmuştu. Sel sularına kapılan 66 yaşındaki Bahtiye Tuna, park halindeki bir TIR'ın altına sıkışarak kurtulmuştu.

Hastaneye kaldırılan kadının, 90 yaşındaki annesinin evini su bastığını duyduğu ve bunun üzerine sokağa çıktığı öğrenildi. Annesini kurtarmaya giderken sele kapılan Tuna'nın TIR'ın lastiklerini tutarak kendini kontrol etmeye çalıştığı belirtildi. Yarım saat boyunca mahsur kaldığın öğrenilen Tuna, vatandaşlar tarafından kurtarılmıştı.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yekta Öncel, Tuna'nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Tuna'nın kolunda ve omzunda morluklar olduğunu belirten Öncel, kırık ve iç kanama tespit edilmediğini söyledi. Öncel, hastayı su yuttuğu için gözlem altında tutmayı düşündüklerini de sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #buca #sel
Önceki Haber
Derede bulunan çantadan et ve kemik parçaları çıktı!
Sonraki Haber
Menemen Belediyesi'nde Başkanvekili belli oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.