Buca'da sele kapılan kadın, annesine yardım için evden çıkmış

Buca'da sel sularına kapılan ve bir TIR'a sıkışarak kurtulan kadının, 90 yaşındaki annesinin evini su bastığını öğrenmesi sonrası sokağa çıktığı bildirildi

İzmir Buca'da etkili olan sağanak yağmur, yollarda sel oluşmasına neden olmuştu. Sel sularına kapılan 66 yaşındaki Bahtiye Tuna, park halindeki bir TIR'ın altına sıkışarak kurtulmuştu.

Hastaneye kaldırılan kadının, 90 yaşındaki annesinin evini su bastığını duyduğu ve bunun üzerine sokağa çıktığı öğrenildi. Annesini kurtarmaya giderken sele kapılan Tuna'nın TIR'ın lastiklerini tutarak kendini kontrol etmeye çalıştığı belirtildi. Yarım saat boyunca mahsur kaldığın öğrenilen Tuna, vatandaşlar tarafından kurtarılmıştı.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yekta Öncel, Tuna'nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Tuna'nın kolunda ve omzunda morluklar olduğunu belirten Öncel, kırık ve iç kanama tespit edilmediğini söyledi. Öncel, hastayı su yuttuğu için gözlem altında tutmayı düşündüklerini de sözlerine ekledi.