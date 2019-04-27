Buca'da seminer: İstismara 'Dur' deyin

Son yıllarda ülkemizde sıklıkla görülmeye başlayan çocuk istismarı ve cinsel taciz vakaları halk tarafından tedirginlikle izleniyor. Cinsel istismarın önüne geçmenin, aileleri ve çocukları bilinçlendirmeyle çözülebileceğinin farkındalığıyla çalışmalar yapan Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi, Bucalı kadınlara eğitim semineri düzenledi.

İhmal ve cinsel istismarın aile merkezli destek programlarıyla en aza indirilebileceği noktasından hareket eden Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi uzmanları, Bucalı kadınlar için “Çocuk istismarına yönelik farkındalık” semineri verdi. Şirinyer’de hizmet veren merkezde düzenlenen eğitime çok sayıda Bucalı danışan katıldı.

Seminerde çocuk istismarı ve ihmalinin bir halk sağlığı sorunu olduğuna ifade eden Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi uzmanları, istismarın çocuk üzerinde bıraktığı ve uzun yıllara dayanan sancılı süreçlerini Bucalı kadınlarla birlikte irdeledi. Taciz, tecavüz, ensest vakalarının çocukların ruhsal dünyasında tamiri imkansız yaralar açtığını, çocuğun gelişimi ve potansiyelini kullanmasını önlediğini vurgulayan uzmanlar, bu noktada ailelere büyük görev düştüğünü ifade etti.

İstismar karşısında çocuğa nasıl davranılması ve hangi kuruluşlara başvurulabileceğini Bucalı kadınlara aktaran uzmanlar, cinsel eğitim, bedenini koruma, kötü dokunma ve çocuklar üzerindeki etkilerini de ailelerle paylaştı. Eğitimde uygulamalı çalışmalar da yapıldı. Kişilerin bedenlerine izinsiz dokunuş yapılması durumunda yaşadığı duygu hali psikodrama çalışmasıyla canlandırıldı.