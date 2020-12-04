Buca'da silahla vurulan kişi yaralandı

Buca ilçesinde silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Buca'da silahla vurulan kişi yaralandı
04 Aralık 2020 Cuma 10:14

Alınan bilgiye göre, Çamlıkule Mahallesi 254 Sokak'ta bulunan bir benzin istasyonunda karşılaşan Muhittin O. ile Ahmet B. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhittin O, Ahmet B'ye tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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