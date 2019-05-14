Buca'da Soma şehitleri anıldı

Türkiye tarihinin en büyük maden kazası Soma faciasının 5'inci yılında, 301 can Buca'da unutulmadı. Bucalılar ile birlikte Madenciler Anıtı'na 301 tane karanfil bırakan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve iş cinayetleriyle ilgili hiçbir adımın atılmadığını belirterek "Son olarak da sorumlular bu kara düzen sürsün diye aklandı. Biz bu adaletsizliği asla unutmayacağız" dedi.

Facianın yıl dönümünde Buca Belediyesi, Forbes Caddesi'nde Soma şehitleri anısına inşa edilen Madenciler Anıtı önünde anma programı düzenledi. Hayatını kaybeden madencileri temsil eden 301 karanfil, saygı duruşunun ardından anıta bırakıldı. CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, ilçe yöneticileri ve yurttaşların katıldığı törende Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da "Facialara dur de" çağrısı yaptı.

İş cinayetlerine hiçbir önlem yok

Sözlerine 301 madenciyi saygıyla anarak başlayan Başkan Kılıç, Soma faciasının dünya tarihine geçen kara bir leke olduğunu ifade etti. Başkan Kılıç, "Türkiye'de iş cinayetleri çok olağan bir hale geldi. İş güvenliğiyle ilgili ne hükümetin ne de diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hiçbir önlem almadığını görüyoruz. Soma'da 301 canımızı kaybettik. 301 ailenin canı yandı. 301 ailenin yetimleri arkada kaldı. Son olarak da sorumlular bu kara düzen sürsün diye aklandı. Biz bu adaletsizliği asla unutmayacağız. Bir daha ne ülkemizde ne de dünyada bu tür iş kazalarının olmaması dileğiyle madencilerimizin anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz" diye konuştu.