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Buca'da trafik yeni yollarla ferahlayacak

Türkiye’deki 38 ilden daha fazla nüfusa sahip olan Buca’da trafik altyapısı açısından devrim niteliğinde bir çalışma başlatıldı. Buca Belediyesi’nin kentsel dönüşüm çalışmalarına paralel olarak Adatepe Mahallesi’nde başlattığı yeni yol açma çalışmaları, trafiği önemli ölçüde rahatlatacak

Buca'da trafik yeni yollarla ferahlayacak
02 Ağustos 2022 Salı 12:32

Çarpık kentleşme ve yoğun göç sonrası İzmir’in trafik açısından en yoğun ilçelerinden biri olan Buca’da, bir yandan büyük projeler devam ederken diğer yandan da kritik noktalardaki yol açma çalışmaları hız kazandı. Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Adatepe Mahallesi 19, 25 ve 30 sokaklarda yeni yollar için de ilk kazmayı vurdu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ekiplere buna benzer yol açma projelerinin oluşturulması yönünde talimat verdi. Adatepe Mahalle Muhtarı Nuri Nezir’in eşliğinde yurttaşların fikir ve önerilerini dinleyen Başkan Kılıç, yaklaşık bir ay sonra yeni yolların trafiğe açılacağı müjdesini verdi.

BÜYÜK PROJELERİN TAMAMLAYICISI OLACAK


Buca Belediyesi’nin kritik noktalardaki yol açma çalışmaları, trafiği rahatlatacak büyük projelerin de tamamlayıcısı olacak. Buca Metrosu ve Buca Cezaevi’nin üstünden açılacak yeni imar yolu projeleri beklenirken, kendi çalışmalarını aralıksız sürdüren Belediye, Adatepe Mahallesi’nde başlattığı çalışmaları kent merkezindeki başka lokasyonlarda devam ettirecek.

Etiketler; #buca #buca belediyesi #buca trafik
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