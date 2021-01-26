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Buca'da üretici pazarları yeniden açılıyor

Buca Belediyesi, Mevlana Tesisleri’ndeki üretici pazarlarını yeniden hizmete açıyor. Tesisler, haftanın üç günü, Üretici Köy Pazarı, 2. El Pazarı ve Üretici Kadınlar Pazarı olmak üzere üç farklı konseptteki pazarla üretici ve tüketiciyi bir araya getirecek. Pandemi sürecinde ekonomik dar boğaz içine giren Bucalı üreticiler, pazarda aile bütçelerine katkıda bulunurken hemşehriler ise el emeği doğal ürünler ile uygun fiyatlı eşyalara ulaşma imkânı bulacak

26 Ocak 2021 Salı 10:54

Kırsaldan kent merkezine Buca’nın tüm üreticilerinin yanında olan Buca Belediyesi, Mevlana Tesisleri’nde üretici pazarlarını yeniden hemşehrilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde açılışı yapılan ancak koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen üretici pazarları, aşı müjdesi ve vaka sayılarındaki azalmayla birlikte kontrollü şekilde açılacak.

PANDEMİDE ZORLANAN ÜRETİCİLER NEFES ALACAK

Özellikle pandemi sürecinde üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları bir nebze de olsa ortadan kaldırmak için haftanın üç günü üç ayrı konseptte üretici pazarı kurulacak.  İzmirliler için cazibe merkezi olması planlanan üretici pazarlarından Üretici Köy Pazarı pazartesi günleri açılacak. Buca’nın köylerinde tarımsal üretimle toprağa hayat veren üreticiler, yetiştirdikleri ve işledikleri doğal ürünleri her pazartesi, tüketiciyle buluşturacak. Tesislerde, çarşamba günleri ise 2. El Pazarı kurulacak. Kullanılabilir durumdaki ev eşyalarının satılacağı 2. El Pazarı da, aile bütçelerine can suyu olacak.  

ÜRETİCİ KADINLAR İÇİN AYRI PAZAR

Cuma günleri, Buca’nın üreten emekçi kadınları tesislerde tezgâh açacak. Pandemi sürecinde evlerinde el emeklerini işleyen ve üretim yapan kadınların yanı sıra Buca Belediyesi Semt Evleri’nde kurslara katılan kadınlar da pazarda ürünlerini sergileyebilecek.  
Geçtiğimiz yıl yenilenen ve 52 tezgâh kapasitesine sahip pazarlar, pandemi nedeniyle sosyal mesafe kuralına uygun şekilde 26 tezgâhla kurulacak. Koronavirüs tedbirlerinin en üst düzeyde tutulacağı pazarların içerisinde ve giriş çıkışlarında maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek.

Pazarlarda ürünlerini sergilemek isteyen Bucalı üreticiler, kooperatifler ve birliklerin başvuruları alınmaya başlandı. Başvuruda bulunmak isteyenlerin, dilekçe, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, Buca’da yaşadığına dair ikametgâh belgesi ile Buca Belediyesi Mevlana Tesisleri’ne mesai saatleri içerisinde şahsen müracaat edebileceği, gıda satışı yapmak isteyenlerin mevcut belgelere ek olarak hijyen belgesini de getirmeleri gerektiği ifade edildi.

Etiketler; #buca #buca üretici pazarı
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