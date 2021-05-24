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Buca'da üreticinin yüzü kekikle gülecek

Antimikrobiyal özelliği ile koronovirüs salgını sırasında adından sık söz ettiren ve katma değeri yüksek bir tıbbi aromatik bitki olan kekik, artık Buca’da da üretilecek

Buca'da üreticinin yüzü kekikle gülecek
24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:37

Buca Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Projesi” kapsamında, Gölet Tesisleri’ndeki araziye 48 bin adet bilye kekik dikilirken, projenin yaygınlaştırılarak Buca üreticisinin kalkındırılması hedefleniyor.
Pahalı bir uçucu yağ ve baharat olarak kullanılan kekik, bölge ekonomisine katkı sağlamak için Buca’da üretilmeye başlandı. Buca Belediyesi’nin Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında, Gölet Tesisleri’ndeki beş bin dönümlük araziye 48 bin adet bilye kekik dikildi. İzmir’de en fazla kırsal bölgeye sahip olan metropol ilçelerden biri olan Buca, Doğancılar’daki lavanta ekiminin ardından kekik tarımında da adından söz ettirecek.

ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLECEK

Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün yürüttüğü kekik üretimi genişletilerek uygun bölgelere yaygınlaştırılmak isteniyor. Latince adı Thymus Vulgaris olan bilye kekik, kuvvetli kokusu ve lezzetiyle gastronomi sektöründe geniş olarak kullanılıyor. Sofralardaki kullanılma özelliğinin yanı sıra endüstriyel olarak yağ ve suyunun da elde edilmesiyle katma değerli olarak ekonomik gelir elde edilen bilye kekik, Ege Bölgesi’nde pek çok bölgede üreticiye en çok kazandıran ürünler arasında yerini koruyor.

Etiketler; #buca #buca belediyesi #buca kekik
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