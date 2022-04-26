Buca'da Vali Kutlu Aktaş Parkı açıldı

Buca Belediyesi, Yeşilbağlar Mahallesi’nde baştan sona yenilediği Vali Kutlu Aktaş Parkı ile inşa ettiği Taziye Evi’ni görkemli bir törenle hizmete açtı. Açılışın ardından kurulan 5 bin kişilik iftar sofrasında ramazan ayının bereketi paylaşıldı. Tasavvuf müziği eşliğinde gerçekleşen sema gösterileri ise büyük ilgi gördü. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, iyi günde kötü günde Bucalıların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi

Yeşilbağlar Mahallesi’nde 2 bin 700 metrekarelik alan üzerinde tamamen yenilenen ve içine Taziye Evi de inşa edilen Vali Kutlu Aktaş Parkı’nın açılış törenine CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan, Mahir Polat, Kani Beko, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, İYİ Parti Buca İlçe Başkanı Gamze Bilgen Torun, Deva Partisi Buca İlçe Başkanı Aybar Uygur, Gelecek Partisi Buca İlçe Başkanı Ali Sun, önceki dönem Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ÖNCE ARKA SOKAKLAR”

Törende konuşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Çok değerli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer de aynı şiarla yola çıktı. Dedik ki ‘önce arka sokaklar’… Hizmetin daha az gittiği mahallelere öncelik verdik. Gediz bölgesi dediğimiz bu mahallenin de içinde bulunduğu bölgede ciddi manada çalışma yapmak zorundaydık. Biz de bu sözümüzü hiç unutmadık ve unutmayacağız. Bu parkımız hepinize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“ACINIZDA DA YANINIZDAYIZ”

Bucalıların hayatlarını daha konforlu hale getirmek için de söz verdiklerini hatırlatan Başkan Kılıç, “Biz vatandaşımıza her konuda, gerek sosyo-ekonomik, gerek kültürel ya da yaşam tarzlarıyla ilgili çalışma yapacağımızın, hayatlarını daha konforlu hale getireceğimizin sözünü vermiştik. Bunlardan biri de taziye eviydi. Bugün de bu bölgemizdeki ilk taziye evini yaptık ve hizmetinize sunduk, hepinize hayırlı uğurlu olsun. Her zaman, acınızda da mutluluğunuzda olduğu gibi yanınızda olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Yeşilbağlar Mahalle Muhtarı İlami Çetin de bölgeye verdiği hizmetlerden dolayı Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’a teşekkür etti.

“BUCA’NIN MİMARI ERHAN KILIÇ”

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, “Ben belediye başkanımızı bir hukukçu olarak, avukat olarak biliyordum ama o Buca’nın mimarı olmuş, Buca’yı yeniden yaratmaya karar vermiş. Tüm Buca’yla birlikte gönül bağı kurmuş. Sizlerle birlikte iyi günde, kötü günde her zaman yanınızda olmaya karar vermiş, kedisine çok teşekkür ediyorum” dedi. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise Vali Kutlu Aktaş Parkı ile Taziye Evi’nin açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Kutlu Aktaş Parkı ile Taziye Evi’nin açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra, alanda kurulan 5 bin kişilik iftar sofrasında ramazan ayının bereketi paylaşıldı. Semazenlerin tasavvuf müziği eşliğinde yaptığı gösteri ise büyük beğeni topladı. Sanatçı Sabahattin Arslan’ın ilahileri ve Mehmet Bozdağ’ın şiir, sohbet ve sunumu da izleyenlere huzur dolu dakikalar yaşattı.