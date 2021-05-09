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Buca'da vatandaşları, müzisyenler sahura kaldırdı

İzmir'in Buca ilçesinde sokak sokak gezen müzisyenler, çaldıkları enstrüman ve söyledikleri hareketli şarkılarla vatandaşları sahura kaldırdı. Müzisyen ve Sahne Sanatçıları Derneği (İMSED) üyeleri tarafından gerçekleştirilen etkinliği gören kişiler şaşkınlığını gizleyemedi

Buca'da vatandaşları, müzisyenler sahura kaldırdı
09 Mayıs 2021 Pazar 08:42

'Mikrop' lakaplı İzmirli sanatçı Hikmet Durmuş ve İMSED üyesi 12 müzisyen, enstrümanlarıyla Kaynaklar Mahallesi'nde sahur vakti bir araya geldi. Sokak sokak gezen müzisyenler, çaldıkları enstrüman ve söyledikleri hareketli şarkılarla mahalleliyi sahura kaldırdı. Müzisyen grubu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, bazı kişiler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Birçok kişi ise şarkılara eşlik etti. Bu sırada, Buca Belediyesi ekipleri de sahura kalkan vatandaşlara yiyecek ikram etti. Etkinliğe Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Barış Özrençber de katıldı. Giydiği kaftan ile dikkat çeken sanatçı Hikmet Durmuş, etkinlik sonrası açıklamada bulundu.

"ESKİ GÜNLERİMİZE GERİ DÖNECEĞİZ"

Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin zor günler geçirdiğini ifade eden Hikmet Durmuş, "Ramazan ayı zor bir ay, yani insanların zor geçirdiği bir ay oldu. Çünkü evlere kapandık. Herkes, maalesef kısıtlamalar içerisinde, evlerinin içerisinde. Ramazan ayı, bereket ayıdır, coşku ayıdır, birbirimizi anlama ayıdır. Aç kalmak değil, açın halinden anlama ayıdır. İzmirli sanatçılar ve müzisyenler olarak biz yine gönül yapmak istiyoruz daha önce yaptığımız gibi. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz müzisyenler olarak. Karar verdik, Kaynaklar'a gidelim dedik. Bu sıkıntılı süreci bayramdan sonra inşallah hep beraber güzel bir şekilde atlatacağız. Eski günlerimize geri döneceğiz. Buradaki vatandaşlarımıza hem güzel bir anı olsun istedik hem de yüzlerine biraz tebessüm getirmek istedik" dedi.

"BİZ ÜRETMEDEN DURAMAYIZ"

Düzenledikleri etkinlikle mahalleliyi sahura kaldırdıkları için büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Durmuş, "Sanatçının görevi budur zaten. Biz üretmeden yapamayız. Bize eşlik eden herkese çok teşekkür ederiz. Evlerinde bizi dinleyen ve izleyenler keyif aldı. Sahur vaktinde onları uykudan sadece davulla değil, orkestrayla beraber uyandırmak istedik. Sanırım amacımıza ulaştık, 7'den70'e herkes büyük bir mutlulukla bize eşlik ettiler. Biz sadece öldük bittik ne yapacağız deyip evde kapanmaktansa ne yapabilirizi düşünüp buraya geldik. Biz müzisyenler mademki evde oturuyoruz, gönül isterdi ki 30 gün boyunca biz yine görevimizi yapalım. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz biliyorum ama yine 30 gün boyunca bize deseler ki gelin sahur vaktinde halkımızı siz sahura kaldırın, bütün müzisyenler emin olun gönüllü olarak geleceklerine inanıyorum." diye konuştu.

İzmirli müzisyenleri gören mahalle sakini Gönül Yeşil de etkinlikle ilgili şaşkınlığını dile getirerek, "Ramazan ayı boyunca hep böyle olmasını isterdik. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #sahur #müzisyen sahur #mikrop sahur
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