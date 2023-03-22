Buca'da yağmur suyu hasadı başladı

Toplumun, doğanın ve ekonominin sürdürülebilirliği için projeler üreten Buca Belediyesi, kuraklıkla mücadele çalışmaları kapsamında yağmur suyu hasadına başladı. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Doğal kaynaklarımızı verimli şekilde kullanarak kentimize maksimum fayda sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Buca Belediyesi, katılımcısı olduğu İsveç Lund Üniversitesi'nin "Sürdürülebilir, Dirençli ve Kapsayıcı Kamusal Alanlar ve Hizmetler İçin Ortak 2022-2023 Tasarım Programı" kapsamında yağmur hasadı projesini Işılay Saygın Gençlik Merkezi'nde başlattı. İklim dirençli kentler yaratmak adına hayata geçirilen uygulama ile çatıya düşen yağmur suyu toplanarak kurak yaz günlerinde merkezin bahçesini sulamada kullanılacak.

"TÜM BİRİMLERİMİZDE UYGULAMAYA GEÇİLECEK"

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak Buca'ya maksimum fayda sağlamak istediklerini söyledi. Dünya genelindeki su sıkıntısına değinen Başkan Erhan Kılıç, "Kuraklıkla mücadele yönünde atılan her adım gezegenimiz için büyük önem arz ediyor. Bu konuda hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Buca Belediyesi olarak yağmur suyu hasadı projesi ile bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Proje şu an için pilot uygulamayla hayata geçti ancak hedefimiz önümüzdeki süreçte tüm birimlerimizde bu çalışmanın hayata geçirilmesi" dedi.

