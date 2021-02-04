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Buca'da yangın paniği

İzmir'in Buca ilçesinde, 8 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin vatandaşları tahliye edip söndürdüğü yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Buca'da yangın paniği
04 Şubat 2021 Perşembe 09:24

Yangın, 05.00 sıralarında, Yıldız Mahallesi 206/32 Sokak'ta bulunan 8 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark eden apartman sakinleri durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede dairenin tamamını sararken, gelen itfaiye ekipleri binada yaşayanları tahliye etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Ancak yangının çıktığı daire kullanılmaz hale geldi. 3 kişi ise dumandan etkilendi.

İtfaiye ekipleri tarafından 3'üncü kattaki dairenin penceresinden kurtarılan Şükran Y., "Eşim uyandırdı beni, koridora çıkmaya çalıştık. Çok fazla duman vardı, eşim sağolsun o daha sakin ve daha temkinli 112'yi aradık. Bizi pencereden kurtardılar. Alt katın durumunu öğrendik, iyilermiş" diye konuştu.

Yangının çıktığı dairede yaşayan ailenin, alevleri fark edince dışarı çıktıkları, durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #buca yangın #izmir yangın
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