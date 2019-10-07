Buca'da Yörük kültürü yaşatıldı

Bu yıl 8'inci kez gerçekleştirilen Yörük Türkmen Şöleni, renkli görüntülere sahne oldu. Buca Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Yörük ve Türkmen kültürü, yörük çadırından mutfağına, Yörük göçünden gelin almasına kadar yaşatıldı.

Türklerin yüzlerce yıllık değeri Yörük kültürü Buca'da canlandırıldı. İzmir Yörükler Derneği tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen 8. Geleneksel Yörük Türkmen Şöleni'nde birbirinden renkli dakikalar yaşandı. Buca Kırıklar'daki Yörük Obası Piknik Alanı'nda gerçekleştirilen şenliğe Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve çok sayıda Yörük Türkmen dernek başkanı katıldı. Temsili Yörük göçüyle başlayan etkinliğe geleneksel kıyafetleriyle gelen Yörükler, deve sırtında temsilin gelin alma ritüeli gerçekleştirdi. Alana kurulan Yörük çadırının yanı sıra, folklor, müzik, mehter, cirit ve çeşitli gösteriler yapılırken, Yörük kültürüne özgü lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Gelecek nesillere aktarıyoruz

Sözlerine kendisinin de bir Yörük olduğunu ifade ederek başlayan Başkan Kılıç, "Buca'da Yörük Türkmen geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz. Gelecek nesillere, çocuklarımıza Yörük Türkmen geleneğinin en güzel yanlarını yansıtmak istiyoruz. Yörük Türkmen geleneğinin o fedakâr, vatanı için, milleti için, bayrağı için, ülkesi için yeri geldiğinde canını vereceği o kültürünü gelecek nesillere aktarmak için mücadele veriyoruz" diye konuştu. Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar Yörük ve Türkmenlerin tarihte önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Kılıç, "Yörükler geçmişten günümüze Türk kültürünün korunmasında ve yayılmasında etkin rol oynamışlardır. Anadolu kültürünün, sevginin, saygının gelecek kuşaklara aktarılmasında öncü olmuşlardır. Biz bu geleneklere sahip çıkarak daha da yaygınlaştıracağız. Bir Yörük torunu olarak söylüyorum, Yörük geleneğimizi göreneğimizi yaşatmak bizim boynumuzun borcu" dedi.