Buca'daki Bekir Coşkun heykeline çirkin saldırı!

Buca Belediyesi tarafından gazeteci Bekir Coşkun anısına yaptırılan ve Menderes Mahallesi'ndeki 4 bin metrekarelik parka konulan heykele kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi

Buca Belediyesi'nin, Gazeteci-Yazar Bekir Coşkun anısına yaptırdığı heykel saldırıya uğradı. Belediye meclisinde alınan kararla Menderes Mahallesi'ndeki 4 bin metrekarelik parka konulan heykel henüz açılışı yapılmadan kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.

Polyesterden yapılan heykelin yüz kısmındaki bronz kaplamaların parçalandığı görülürken, emniyet soruşturma başlattı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile saldırıyı kınadı.

Başkan Kılıç'ın açıklaması şöyle:

"Hiçbir saldırı, hiçbir vandallık bizleri, Bucamıza ve hemşehrilerimize hizmet üretme yolundan asla geri döndüremez. Kentimiz ve kentlimiz için yatırım yapmaya, proje üretmeye, eser kazandırmaya devam edeceğiz. Çünkü biz halkız, halkın belediyesiyiz. Halk için, halkla birlikte çalışıyoruz. Açılışını yapmaya hazırlandığımız Bekir Coşkun Parkı’nda yer alan duayen gazetecimiz merhum Bekir Coşkun'un heykeline yapılan saldırıyı esefle kınıyorum."