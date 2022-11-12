Buca IMSEF'de ödül töreni heyecanı

Buca Belediyesi'nin bilim üssü Buca Bilim ve Sanat Merkezi (BSM) tarafından bu yıl üçüncü defa gerçekleştirilen Buca IMSEF (International Music, Science, Energy, Engineering Fair) Bilim ve Sanat Fuarı gerçekleştirilen ödül töreninin ardından sona erdi

Buca Belediyesi Buca Bilim ve Sanat Merkezi tarafından, bilimsel araştırma ve sanat ruhunu tüm dünyaya yaymak, gençlerin sosyal kültürel paylaşımlar yapmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen BUCA IMSEF Müzik, Bilim, Enerji, Mühendislik Fuarı bu yıl 31 Ekim-4 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Organizasyonun son etkinliği Fuar kapsamında gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni oldu. Ödül töreninde bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Kılıç, yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür ederek " Buca Belediyesi olarak bilim ve sanat üssümüz olarak adlandırdığımız Buca Bilim ve Sanat Merkezimizde yetişen gençlerimizi ileriki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları tüm ekipmanlarla donatmak için çalışıyoruz. Merkezimiz ile Bucalı çocuk ve gençlerin gelecekteki iş hayatlarında başarılarının temellerini oluşturmanın yanı sıra nitelikli bireyler olarak çağdaş sosyal hayata kazandırma sorumluluğunu da üstleniyoruz. Bugün olduğu gibi şehrimizde öğrencilerimize ve projelerine destek olmaya devam edecek, BUCA IMSEF'in gelenek haline gelmesini sağlayacağız" dedi.

ALTIN MADALYA KAZANDILAR

Dünya gençlerini Buca'da buluşturan organizasyonda, 19 ülkeden 108 proje yarışmaya hak kazanmıştı. Organizasyonda biyoloji, fizik, kimya, matematik- bilgisayar, mühendislik-enerji ve müzik-piyano olmak üzere 6 farklı kategori bulunuyor. Her kategoride altın madalya kazanan isimler ise şöyle oldu:

Fizik kategorisinde; Umut Şahan Eskişehir, Asil Söylev - Feza Güngör İzmir, Peter Adrian Kuzey Afrika, Kimya dalında; Melda Güler İzmir, Melek Ceyda Bozan Balıkesir, Amine Akıncı- Elif Meryem-Çolak- Ege Fırat Erdem Bursa, Biyoloji alanında; Lyanne Thomoas Haw-Jover Filipinler, Ceren Çayan ve Merve Özkan Giresun, Valeryıa Latshevich Belarus, Can Miroğlu-Tuna Yılmaz-Onat Karaman Ordu, Mühendislik ve Enerji dalında; Nazar Oliinyk Ukrayna, Nisa İltekin - Ayşenur Bayer - Ceren Yenideniz İzmir Fen Lisesi, Matematik ve Bilgisayar dalında; Lukas Dubsık Çekya, Hüseyin Batuhan Oğuz - Göktuğ Koca - Arda Derici Afyon, Burak Sina Akbudak-Aliberk Sandıkçı İzmir Fen Lisesi, Müzik-Piyano dalında; Ela Talay İzmir.

Aynı zamanda ulusal katılımcılara, BUCA IMSEF'in dünyanın dört bir yanında gerçekleşen 59 anlaşmalı organizasyonunda Türkiye Temsilciliği ödülleri verildi.