Buca IMSEF için geri sayım

Buca’nın bilim üssü Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, yurt içi ve yurt dışından bilim, sanat ve teknolojiye meraklı gençleri BUCA IMSEF Bilim ve Müzik Fuarı’nda bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Buca IMSEF için geri sayım
02 Aralık 2020 Çarşamba 10:54

14 -18 Aralık 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek fuar kapsamında düzenlenecek yarışmada ulusal kategoride 27 ilden 90 proje, uluslararası kategoride ise 23 ülkeden 70 proje derece için yarışacak. Katıldığı yarışmalarda elde ettiği birinciliklerle Buca ve Türkiye’nin adını tüm dünyaya bilimle tanıtan Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, yurt içi ve yurt dışından genç bilim insanlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. BUCA IMSEF (International Music, Science, Energy and Engineering Fair) Bilim ve Müzik Fuarı, 14-18 Aralık 2020 tarihleri arasında koronavirüs (Covid – 19) tedbirleri nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek. Bilim, sanat ve teknolojiye meraklı dünya gençliğini Buca’da buluşturmayı hedefleyen Fuar, gençlerin sosyal ve kültürel paylaşım yapmasına da olanak sağlayacak.

Önceki Haber
Dönüşüm ve birlik mesajı
Sonraki Haber
Kayalar’dan moral ziyareti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.