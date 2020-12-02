Buca IMSEF için geri sayım

Buca’nın bilim üssü Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, yurt içi ve yurt dışından bilim, sanat ve teknolojiye meraklı gençleri BUCA IMSEF Bilim ve Müzik Fuarı’nda bir araya getirmeye hazırlanıyor.

14 -18 Aralık 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek fuar kapsamında düzenlenecek yarışmada ulusal kategoride 27 ilden 90 proje, uluslararası kategoride ise 23 ülkeden 70 proje derece için yarışacak. Katıldığı yarışmalarda elde ettiği birinciliklerle Buca ve Türkiye’nin adını tüm dünyaya bilimle tanıtan Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, yurt içi ve yurt dışından genç bilim insanlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. BUCA IMSEF (International Music, Science, Energy and Engineering Fair) Bilim ve Müzik Fuarı, 14-18 Aralık 2020 tarihleri arasında koronavirüs (Covid – 19) tedbirleri nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek. Bilim, sanat ve teknolojiye meraklı dünya gençliğini Buca’da buluşturmayı hedefleyen Fuar, gençlerin sosyal ve kültürel paylaşım yapmasına da olanak sağlayacak.