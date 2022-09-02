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Buca Metro inşaatı için ağaçlar taşınıyor!

Buca Metro inşaatı için ağaçlar taşınıyor!
02 Eylül 2022 Cuma 13:39

Buca Metrosunun inşaat çalışmalarına başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, tünel kazısının yapılacağı Muammer Yaşar Bostancı Parkı ile Şelale Parkı’ndaki ağaçları koruma altına aldı. Sökülen ağaçların bir kısmı kentteki yeşil alanlara, bir kısmı ise inşaat tamamlandığında eski yerlerine dikilecek.


İzmir Büyükşehir Belediyesi kent tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu’nda Üçyol - Şirinyer bağlantısını sağlayacak tünel kazılarının başlayabilmesi ve General Asım Gündüz İstasyonu'nun inşa edilebilmesi için  şantiye alanındaki ağaçları koruma altına aldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, inşaat çalışmalarından önce istasyonun yer alacağı Muammer Yaşar Bostancı Parkı ile Şelale Parkı’nda yer alan ağaçların sökümüne başladı. Özel ekipman ve teknikle sökülen ağaçlar İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıklarda bakıma alınarak korunacak. Sökülen ağaçların bir bölümü kent genelindeki yeşil alanlarda değerlendirilecek. Diğer bölümü ise inşaat tamamlandığında eski yerlerine dikilecek. Bu ağaçların yanı sıra istasyon alanına yeni fidanlar da dikilerek daha fazla yeşil alan yaratılmış olacak.  
 

Ağaçlar sonbaharda yeşil alanlara kavuşacak


Çalışmalar hakkında bilgi veren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü Şefi Suat Öztürk, “Tunç Başkanımızın ağaçların, yeşilin ve tüm doğal varlıkların korunmasıyla ilgili özel bir hassasiyeti var. Biz de Başkanımızın talimatı doğrultusunda Buca Metromuzun çalışmalarının başlayacağı Şelale Parkı’nda ağaç söküm işlemine başladık. Buradaki ağaçlarımızı zarar vermeden fidanlıklarımıza taşıyarak koruma altına alacağız.  Sonbahar döneminde ise yeşil alanlara götürüp dikeceğiz. Tüm bu işlemleri yaparken büyük bir titizlikle çalışmalarımızı yürütüyoruz.  Buradaki metro çalışmalarının ardından ise bu alanı eskisinden çok daha iyi bir şekilde yeşillendirerek yurttaşlarımızın kullanımına sunacağız” şeklinde konuştu.
 

Etiketler; #buca #metro #ağaç #izmir
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