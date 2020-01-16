Buca Metrosu ihale ilanı yayımlandı

İzmir tarihinin en büyük yatırımı olarak anılan Üçyol - Buca Metro projesinin genel ihale ilanı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın internet sitesinde yayımlandı. Uluslararası ihalede, tekliflerin istenmesi ve bu yılın ikinci yarısında inşaatın başlaması planlanıyor.

Üçyol - Buca Metro projesinin genel ihale ilanı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) internet sitesinde önceki gün yayımlandı. Genel ilan yapım işine talip olabilecek dünyadaki tüm firmaların projeden haberdar olmasını ve ihaleye hazırlanmalarını sağlıyor. Bundan sonraki süreçte, tekliflerin alınması için altı ay içinde ayrı bir ihale düzenlenecek ve kazanan firma belirlenecek. İnşaatın ise bu yılın ikinci yarısında başlaması planlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile EBRD geçtiğimiz Aralık ayında 80 milyon avroluk finansman yetkilendirme sözleşmesi imzalamıştı.

İzmir tarihinin en büyük yatırımı

Üçyol - Buca Metrosu İzmir tarihinin en büyük yatırım projesi olacak. Projeyi İzmir Büyükşehir Belediyesi özkaynaklarıyla yapacak. Derin tünel tekniğiyle açılacak hattın uzunluğu 13,5 kilometreyi bulacak. Üçyol ile başlayan ve 11 istasyondan oluşan hatta sırasıyla Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak. Buca Metrosu, F. Altay-Bornova arasında çalışan metro hattı ile Üçyol İstasyonu'nda; İZBAN hattı ile de Şirinyer İstasyonu'nda buluşacak. Bu projenin en büyük özelliklerinden biri de "sürücüsüz metro" olması.

Atölye ve bakım binası da yapılacak

Proje kapsamında 80 bin metrekare kapalı alana sahip bakım atölye ve depo binası da yapılacak. İki katlı tasarlanan binada, alt kat geceleme, üst kat ise araç bakım ve onarım katı olarak kullanılacak. Üst katta ayrıca idari ofisler ve personel kullanım alanları da bulunacak.

