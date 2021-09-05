Buca Metrosu ihalesi 6 Eylül'de tamamlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kent içi toplu ulaşımda rahatlama yaratacak Buca Metrosu için başlattığı ihale süreci 6 Eylül'de tamamlanıyor. 1 milyar 70 milyon euroluk bütçesiyle kent tarihinin en büyük yatırımı olacak Üçyol–Buca metrosu için düzenlenen uluslararası ihalede aralarında Rusya, Çin, Azerbaycan ve ABD gibi ülkelerden katılımcıların da yer aldığı 13 dev firma ve konsorsiyum yarışacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kent içi toplu ulaşımda rahatlama yaratacak Buca Metrosu için başlattığı ihale süreci 6 Eylül'de tamamlanıyor. 1 milyar 70 milyon euroluk bütçesiyle kent tarihinin en büyük yatırımı olacak Üçyol–Buca metrosu için düzenlenen uluslararası ihalede aralarında Rusya, Çin, Azerbaycan ve ABD gibi ülkelerden katılımcıların da yer aldığı 13 dev firma ve konsorsiyum yarışacak. İhale İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanacak.



İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin beşinci aşamasını oluşturan Üçyol İstasyonu-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek Buca Metrosu’nun son aşama yapım ihalesi 6 Eylül Pazartesi yapılacak. Büyükşehir bürokratlarından oluşan ihale komisyonu saat 14.00’ten itibaren zarfları canlı yayında açarak teklifleri duyuracak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak ihale, kent tarihinin en büyük yatırımı olmakla birlikte son yıllarda Türkiye'nin en büyük altyapı yatırımları arasında gösteriliyor.

Ön yeterlilik alan, aralarında Rus, Çin, Azerbaycan ile Amerikan firmalarının da yer aldığı 13 dev firma ve konsorsiyum, 1 milyar 70 milyon avroluk bütçesiyle kent tarihinin en büyük yatırımı için yarışacak. İhale usulüne göre mali tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecek ve yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak inşaat çalışmalarına hemen başlanacak.

Temmuz ayında ilk kredi sözleşmesi imzalandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği Buca Metrosu için ilk kredi sözleşmesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Temmuz ayında imzalandı. 125 milyon avro tutarındaki dış finansman sözleşmesi hazine garantisiz, 4 senesi anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 12 yıla uzanan vadeye, 6 aylık Euribor + %3,20 faiz oranına sahip. İzmir Büyükşehir Belediyesi Üçyol-Buca Metro Hattı kapsamında geçen Mayıs ayında Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 125 milyon avro olmak üzere toplam 250 milyon, Temmuz ayının sonunda ise Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ile de 115 milyon avroluk yetkilendirme anlaşması imzalandı.

Sürücüsüz hizmet verecek

Hat Üçyol İstasyonu - Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü - Çamlıkule arasında hizmet verecek. TBM makinesi kullanılarak derin tünel tekniği (TBM/NATM) ile yapılacak 13,5 km uzunluğundaki hatta 11 istasyon bölgesi belirlendi. Üçyol ile başlayan hatta sırasıyla Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak. Buca hattı, F.Altay-Bornova arasında çalışan 2. aşama hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile de Şirinyer İstasyonu'nda entegre olacak. Bu hat üzerindeki tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek.