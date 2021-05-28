Buca Metrosu inşaatı için ilk adım atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 70 milyon euro bütçesiyle İzmir tarihinin en büyük yatırımı olacak Üçyol-Buca Metrosu için uluslararası ihale sürecinin ilk adımını attı. Yerli ve yabancı 14 dev firma ve konsorsiyum, yeterlilik dosyalarını sundu. İhale komisyonunun değerlendirmesi sonrası, yeterli olan istekliler teklif vermeye davet edilecek

İzmir Hafif Raylı Sistemi’nin 5’inci aşaması olacak Üçyol-Buca Metro Hattı’nın yapım ihalesinde istekli firmaların birinci aşama yeterlilik dosyaları alındı. Projeye finansman desteği sağlayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) resmi internet sitesinde, elektronik ortamda, canlı yayında açılan dosyalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu tarafından incelenecek. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından yeterli görülen istekliler, fiyat tekliflerinin verileceği ikinci aşamaya davet edilecek.

14 dev firma ve konsorsiyum

Yapım ihalesine katılmak için yeterlilik dosyalarını sunan, Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Çin ve ABD’den 14 firma ve konsorsiyumun isimleri şöyle:

Bayburt Grup & Azercon OJSC İş Ortaklığı

CCM Buca İş Ortaklığı (CHİNA State Construction, Cengiz İnşaat, MESA Mesken Anonim Şirketi İş Ortaklığı)

China Civil Engineering Construction Corporation ve Kolin İnşaat İş Ortaklığı

Dentas-Gurbag İş Ortaklığı

Doğuş İnşaat

EEB-CRFG-CREGC-MAKYOL Konsorsiyumu

Gülermak İnşaat

Dere - NORINCO İş ortaklığı

Dillingham Construction – Özaltın İnşaat İş Ortaklığı

Mosinzhproekt – ENKA İş Ortaklığı

SMU Ingeokom – Metgun İş Ortaklığı

Yapı Merkezi – Nurol İş Ortaklığı

Özbal İnşaat

Power Construction Corparation Of China - Özgün İnşaat İş Ortaklığı

Yatırım rekoru kıracak

Üçyol - Buca Metro Hattı inşaatı, 1 milyar 70 milyon euro bütçesiyle İzmir tarihinin en büyük yatırımı olacak. 13,5 kilometre uzunluğundaki hat; Üçyol Metro İstasyonu - Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü - Çamlıkule arasında hizmet verecek. TBM makinası kullanılarak derin tünel tekniği (TBM/NATM) ile yapılacak hatta sırasıyla Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak.

İZBAN’la entegre olacak

Buca Metrosu, F.Altay - Bornova arasında çalışan metro hattı ile Üçyol İstasyonu'nda; İZBAN hattı ile ise Şirinyer İstasyonu'nda entegre olacak. Üçyol İstasyonu’nda bilet holü katından bağlantılı olurken; İZBAN Şirinyer İstasyonu’nda peron katından bağlanacak ve mevcut hatlardan bağımsız çalışacak. Bu hat üzerindeki tren setleri sürücüsüz hizmet verecek.

İnşaat bu yıl başlayacak

Proje kapsamında, toplam 80 bin m2 kapalı alana sahip olacak Bakım, Atölye ve Depo Binası da yapılacak. İki katlı binada alt kat geceleme, üst kat ise araç bakım ve onarım katı olarak kullanılacak. Üst katta ayrıca idari ofisler ve personel kullanım alanları bulunacak. Üçyol - Buca Metro Hattı’nın inşaatına bu yılın ikinci yarısında başlanması planlanıyor. Çalışmaların dört yıl sürmesi öngörülüyor.