Buca Metrosu'nun temeli Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı törenle atılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandıracağı Buca Metrosu’nun temeli 14 Şubat Pazartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılacağı törenle atılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Tüm İzmirlileri bu tarihi güne tanıklık etmeye davet ediyorum. Bu gurur tüm İzmir’in” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi raylı sistem yatırımlarına bir halka daha ekliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla ile inşa edeceği kent tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı Buca Metrosu’nun temeli 14 Şubat Pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılacağı törenle atılacak. İzmir Metrosu’nu Buca’ya ulaştıracak ve kent trafiğine nefes aldıracak 13,5 kilometrelik metro hattının yapımına başlayacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Türkiye’nin bu kaotik ortamında İzmir’in geleceğini aydınlatacak Avrupa’nın en büyük yatırımlarından birinin temelini genel başkanımızın katılımıyla atacağız. Söz verdiğimiz gibi İzmir’i demir ağlarla örüyoruz. Bu tarihi güne tanıklık etmek için tüm hemşehrilerimi Buca’ya temel atma törenine davet ediyorum. Bu gurur tüm İzmir’in” dedi.

Zeynep Bastık konseri var



Buca Metrosu’nun temel atma töreni Şirinyer Pazaryeri’nin arkasında bulunan Şirinyer ESHOT Garajı’nda (Cemil Şeboy Caddesi) saat 17.00’da olacak. Törenin ardından sanatçı Zeynep Bastık konser verecek. Çamlıkule İstasyonu’nun bulunacağı alanda ise Buca Metrosu’nun kazısı başlayacak. Tören sırasında kazı görüntüleri eş zamanlı olarak törende ekrana yansıtılacak.

Buca’nın trafik sorunu çözülüyor

Buca Metrosu hizmete alındığında Buca ile Üçyol arasında ulaşım kolaylaşacak. Üniversite öğrencilerinin Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü’ne erişimi rahatlayacak. Buca Metrosu İzmir trafiğine de soluk aldıracak.

12 milyar liralık dev yatırım



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Üçyol–Buca Metro hattı için Temmuz ayında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Kasım ayında da Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile toplam 250 milyon Euro’luk dış finansman sözleşmesi imzaladı. Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 125 milyon Euro, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ile de 115 milyon Euro tutarında bir yetkilendirme anlaşması imzalandı. Böylelikle 490 milyon Euro tutarında uluslararası yatırım kente kazandırıldı.

Çok sayıda firma ve konsorsiyumun Buca Metrosu’nun yapımı için yarıştığı ihalede Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. 3 milyar 921 milyon 498 bin TL teklif vererek tünel ve istasyonların yapım işini üstlendi. Hatta çalışacak trenlerle birlikte 765 milyon Euro’ya mal olması planlanan Buca Metrosu yaklaşık 12 milyar liralık maliyetiyle raylı sistemler alanında kent tarihinin en büyük yatırımı olacak.



İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5. aşamasını oluşturan hat, Üçyol İstasyonu - Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek. TBM makinesi kullanılarak derin tünelle geçilecek hattın uzunluğu 13,5 kilometre olacak ve 11 istasyondan oluşacak. Üçyol ile başlayan hatta sırasıyla Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak. Buca hattı, Fahrettin Altay-Bornova arasında çalışan 2. aşama hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile de Şirinyer İstasyonu'nda entegre olacak. Bu hat üzerindeki tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. Proje kapsamında 80 bin metrekarelik kapalı alanda bakım atölyesi ve depo binası da olacak. Buca Metrosu’nun dört yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.