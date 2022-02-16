Buca Metrosu temel atma töreninde sanal şov!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'un da katıldığı İzmir Buca Metrosu'nun temel atma töreni tarihe geçti. Tören kamusal bir etkinlikte ilk kez açık havada ve canlı olarak artırılmış gerçeklikle desteklenen bir sunuma sahne oldu. Sanal ile gerçeğin birleştirildiği tören beğeni topladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı kentin en büyük yatırımı Buca Metrosu’nun temel atma töreni, kamusal bir etkinlikte ilk kez açık havada ve canlı olarak artırılmış gerçeklikle (augmented reality) desteklenen bir sunuma sahne oldu.

Törende sanal dünyadaki nesnelerle gerçek dünyadaki objeler eşleştirilerek katılımcılara görsel bir şov sunuldu.

“Metaverse” dünyasının ileri seviye gölge tekniklerinin yer aldığı şovda, görüntü senkronizasyonu özel kameralarla sağlandı ve gerçek ses efektleri kullanıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca’mıza, İzmir’imize, memleketimize hayırlı, uğurlu olsun” sözlerinin ardından artırılmış gerçeklik teknolojisiyle sahneden hareket eden Buca Metrosu izleyenleri büyüledi.

Dünya standartlarında organizasyon

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tören için günler öncesinden organizasyon hazırlığını büyük bir titizlikle yürüttü. Tören alanına yaklaşık 500 metrekarelik LED ekranlar yerleştirildi.

16 tırın taşıdığı malzemeyle dev sahne kuruldu. Törenin ardından sahne alan sanatçılar Anıl Piyancı ve Zeynep Bastık konserinde de ışık şovlarıyla görsel şölen devam etti.