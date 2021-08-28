Buca Metrosu’nda gözler 6 Eylül’e çevrildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kent içi toplu ulaşımda büyük rahatlama yaratacak Buca Metrosu için başlattığı ihale sürecinin son aşaması, firmalardan gelen talep üzerine 6 Eylül’e alındı

İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5. aşamasını oluşturan Üçyol İstasyonu- Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü- Çamlıkule arasında hizmet verecek Buca Metrosu’nun son aşama yapım ihalesi 6 Eylül’de olacak. Ön yeterlilik alan, aralarında Rus, Çin, Azerbaycan ile Amerikan firmalarının da yer aldığı 13 dev firma ve konsorsiyum, 1 milyar 70 milyon avroluk bütçesiyle kent tarihinin en büyük yatırımı olacak 13.5 kilometrelik hattın yapımı için yarışacak. İhale usulüne göre mali tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecek ve yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak inşaat çalışmalarına hemen başlanacak.

İlave süre uzatımı ihaleye avantaj sağlayacak



Projeye finansman desteği sağlayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) ihale mevzuatına göre yürütülen iki aşamalı ihalenin ilk aşaması, 28 Mayıs 2021’de düzenlendi. 14 firmanın teknik teklif verdiği ihalede komisyon değerlendirilmesi sonunda yeterli bulunan 13 firmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından mali tekliflerini sunmaları için davet gönderildi. İsteklilerden mali tekliflerini 12 Ağustos 2021 tarihine kadar sunmaları istendi. Bazı firmaların Kurban Bayramı tatilinin araya girmesi, pandemi, teknik ve mali hazırlıkların uzun sürmesi, yurtdışındaki firmaların çalışanlarına Ağustos ayında verdikleri uzun tatillerden dolayı işlerin gecikmesi, yabancı ortaklı firmaların geçici teminat almak için muhabir banka kullanma gibi gereksinimleri göz önüne alınarak ihale tarihi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın da tavsiyesi üzerine 12 Ağustos’tan önce 27 Ağustos’a ardından 6 Eylül’e ertelendi. Böylelikle firmalara ihaleye hazırlanmaları için yeterli süre verilerek geçersiz tekliflerin azalması ve ihalede rekabetin arttırılması hedeflendi.

Temmuz ayında ilk kredi sözleşmesi imzalandı



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği Buca Metrosu için ilk kredi sözleşmesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Temmuz ayında imzalandı. 125 milyon avro tutarındaki dış finansman sözleşmesi hazine garantisiz, 4 senesi anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 12 yıla uzanan vadeye, 6 aylık Euribor + %3,20 faiz oranına sahip. İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Mayıs ayı içinde Üçyol-Buca Metro Hattı kapsamında Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 125 milyon avro olmak üzere toplam 250 milyon avro tutarında yetkilendirme anlaşması imzaladı. Önümüzdeki günlerde Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ile de bir yetkilendirme anlaşması imzalanması planlanıyor.

Sürücüsüz hizmet verecek



İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5. aşamasını oluşturan hat, Üçyol İstasyonu - Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü - Çamlıkule arasında hizmet verecek. TBM makinesi kullanılarak derin tünel tekniği (TBM/NATM) ile yapılacak olan hattın uzunluğu 13.5 km. olup 11 adet istasyon bölgesi belirlendi. Üçyol ile başlayan hatta sırasıyla Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak. Buca hattı, F.Altay-Bornova arasında çalışan 2. aşama hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile de Şirinyer İstasyonu'nda entegre olacak. Bu hat üzerindeki tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek.

6 Eylül’de yapılacak 11 yabancı iş ortaklı ihaleye katılacak firmalar ise şöyle;

Bayburt Grup & Azercon OJSC İş Ortaklığı

CCM Buca İş Ortaklığı (CHİNA State Construction, Cengiz İnşaat, MESA Mesken Anonim Şirketi İş Ortaklığı)

China Civil Engineering Construction Corporation ve Kolin İnşaat İş Ortaklığı

Dentas-Gurbag İş Ortaklığı

Doğuş İnşaat

EEB-CRFG-CREGC-MAKYOL Konsorsiyumu

Gülermak İnşaat

Dere – NORINCO İş ortaklığı

Dillingham Construction – Özaltın İnşaat İş Ortaklığı

Mosinzhproekt – ENKA İş Ortaklığı

SMU Ingeokom – Metgun İş Ortaklığı

Yapı Merkezi – Nurol İş Ortaklığı

Power Construction Corporation Of China – Özgün İnşaat İş Ortaklığı.