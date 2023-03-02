Buca Metrosu’nun yapımı sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca metrosunun yapımını sürdürüyor. Hattın yapım çalışmaları nedeniyle kentin bazı arterlerinde geçici trafik düzenlemesine gidildi.

Buca Metrosu’nun yapımı sürüyor
02 Mart 2023 Perşembe 11:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği, kent tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı Üçyol - Buca metro hattının yapımı kapsamında tünel açma makinesi (TBM) önümüzdeki günlerde kazılara başlayacak. TBM’in faaliyete geçebilmesi ve General Asım Gündüz İstasyonu’nun inşa edilebilmesi için bazı güzergahlarda geçici yol düzenlemeleri yapılacak.

Buna göre, Buca istikametinden gelip (Eşrefpaşa Caddesi üzerinden) Karabağlar istikametine (Halide Edip Adıvar Caddesi) sola dönüş için kullanılan 526/5 sokak girişi geçici olarak kapatıldı. Buca yönünden gelip Karabağlar istikametine devam etmek isteyen sürücüler, 3 ay süreyle 500 metre ileride bulunan Yağhaneler Meydanı üzerindeki kavşaktan sola dönüş yaparak Eski İzmir Caddesi üzerinden Halide Edip Adıvar Caddesi’ne ulaşabilecek.

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