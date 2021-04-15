İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı ikinci birleşiminde Aliağa Belediyesi’nin ek bütçe talebi onaylanırken Buca Belediyesi’nin de 25 yıllık temizlik aracı sorunu çözüme kavuşturuldu. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ile Ak Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe arasındaki “Koç gibi” polemiği ise oturuma damga vurdu

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı ikinci birleşimi Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Oturumda mart ayı meclisinde tartışmalara neden olan Aliağa Belediyesi'nin 50 Milyon TL’lik ek bütçe talebi oy birliği ile geçti. Mart ayı meclisinde Aliağa Belediyesi’nin ek bütçe talebinin Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından komisyon gündeminde bırakılmasına “İstediğiniz kadar bunu komisyonda bekletebilirsiniz. Böyle bir şeyi beklemiyordum. İnşallah bu karardan dönersiniz. Büyükşehir Belediyesi'ne bu mu yakışırdı? Siyaset böyle yapılacaksa yere batsın" sözleriyle tepki gösteren MHP’li Meclis Üyesi Hakan Şimşek, ek bütçenin meclisten onay alması üzerine komisyon üyelerine teşekkür etti. Şimşek, “Aliağa’da Aliağa Belediyesi tarafından yapılacak olan Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nin 27 bin metrekare olan inşaat alanının 53 bin metrekareye çıkması nedeniyle bir ek bütçe talebimiz olmuştu. Komisyon üyelerimiz oy birliği ile kabul ettiler, bunun için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ESHOT’tan Foça’ya hibe otobüs

ESHOT Genel Müdürlüğü’nün dayanıklı taşınır kayıtlarında bulunan bir adet otobüsün Foça Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hakkındaki önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge hakkında söz alan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, “Belediyemizin için ihtiyaçtı. ESHOT Genel Müdürümüze ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Buca’nın 25 yıllık problemi çözüldü

Buca Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda; 23 adet çöp kamyonu, 3 adet moloz kamyonu, 2 adet yol süpürme aracının trafik tescil işlemleri yapıldıktan sonra araçların Buca Belediye Başkanlığına devredilmesi hakkındaki önerge oy birliği ile kabul edildi. Önergeye ilişkin söz alan Buca Belediye Başkanı CHP’li Erhan Kılıç, “Buca’mızın yaklaşık 25 yıllık bir problemi olan temizlik araçlarını ilçemize kazandırmış olduk. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’e katkılarından dolayı ve önerimizi hiç düşünmeden kabul etmiş olması ve tüm süre boyunca bize destek olan Genel Sekreterimiz Buğra Gökçe’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Koçlar gibi müdürüyüm”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mart ayında gerçekleşen meclis toplantısında AK Partili Meclis üyesi Hüsnü Boztepe, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’a ilişkin “Kendisini tanımıyorum… Bir sürü şirketi var, kendisi de şirketin genel müdürü oldu” sözlerine bu ayın meclis toplantısının ilk birleşiminde yanıt veren Başkan Erdoğan, “Sayın Boztepe burada mı göremiyorum ama, ben buradayım, beni tanımıyormuş. Bence herkes tanıyordur. Olmayan şeyleri burada söyleyerek şov yapmayı sever. Bir kadın belediye başkanıyım, ailem var. Kendimi hiçbir zaman bir ya da birden çok şirkete genel müdür atamadım. O herhalde kendi taraflarından biliyor. Ben yasal olarak olmam gereken 2 şirketin hala koçlar gibi genel müdürüyüm. 5 kuruş da almıyorum mana ettiğiniz oysa!” açıklamalarında bulunmuştu.

Sorun yok, kendisi sataştı



İlk oturumda Başkan Erdoğan’ın kendisine yönelik açıklamalarına cevap veren Ak Partili Hüsnü Boztepe, “Kendisi de söylemiş ben atanmadım demiş, doğrudur. İlk önce iki ya da üç ay ödedi gündeme gelince de aldığı maaşı başka yerlere bağışladı. Ben bir hanımefendiye koçlar gibi bir ataerkil kelimesini kullanmasını yakıştıramadım. Ben buna Nilay Hanım ne diyecek merak ediyorum. Karaburun’da çok meşhur ama ceylan gibi diyebilirdi. Bizim Karaburun Belediye Başkanımızla herhangi bir sorunumuz yok, kendisi bize sataştı. Kendisine de en kısa zamanda misafir olacağız, balıkları hazırlayın” dedi.

“Koçlar gibi” lafının bir deyim olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan, “Kadın ya da erkek diye bir ayrıştırması yoktur. Ben hiçbir zaman iki üç maaş almadım. Öyle gösterildiği gibi ben defalarca maaş aldım ne de hakkımda açılan dava var. Ben hariç herkes biliyor. Koçlar gibi demek bir argo değildir, bunu bir kadın olarak da kullanmanın hiçbir sakıncası yoktur” ifadelerini kullandı.

Kökkılınç’tan Boztepe’ye komisyon daveti

Boztepe’nin, “Bakalım bu konuya Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Hanım ne diyecek?” sorusu üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç ise, “Biz bu dönem Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu tarafından ikinci dönemimizi yaşıyoruz. Geçen sene de boykot edilmiştik, bu sene de edildik. İsterdik ki Hüsnü Bey bizime beraber çalışsın” dedi. Bunun üzerine Boztepe, “Beni lütfen kurula ilave edin. Bütün toplantılara katılacağım” diye konuştu.

Foça’ya ucuz pide talebi

İzmir'de fırınlarda satılacak 250 gramlık sade pidenin fiyatı 3 lira olarak belirlenirken Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kent Ekmek, aynı gramajdaki pideyi 1.5 liraya satışa sunulması kararlaştırılmıştı. Konuyla ilgili söz alan MHP’li meclis üyesi Osman Mert, “Öncelikle 1.25 ve 1.50 liraya düşürülen pide ve ekmek fiyatları için teşekkür ediyorum. Fakat Foça’da gelir seviyesi düşük çalışan kesimin olduğunu düşünerek bu tarz uygulamanın Foça gibi ilçelere de ulaşımını mobilize ekiplerle sağlayabilir miyiz?” sorusunu yöneltti. Konuyla ilgili Genel Sekreter Buğra Gökçe’nin not aldığını belirten Başkan Vekili Özuslu, “Öneriniz için teşekkür ediyorum, ilgileneceğiz” diye konuştu.