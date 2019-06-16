Buca'nın en güzel balkonu seçildi

Buca Belediyesi'nin Çevre Haftası kapsamında yeşil dokuyu çoğaltmak, çevre bilincini ve sevgisini artırmak, görsel kalitesi yüksek kentsel mekanlar oluşturmak amacıyla düzenlediği '4. En Güzel Balkon' yarışması sonuçlandı.

Buca'nın en güzel balkonu Şahindar Yazıcı'nın çiçeklerle donattığı balkonu seçildi. Kentte birçok vatandaşa ilham kaynağı olacak, rengarenk çiçeklerle bezenmiş balkonlar arasında jürinin yaptığı inceleme sonunda Buca'nın en güzel balkonu Şahindar Yazıcı'nın düzenlediği balkon seçildi. Buca'nın en güzel ikinci balkonu ise Hasret Ceyhan'ın düzenlediği balkon olurken, Perihan Kalkan'ın balkon düzenlemesi üçüncülüğe layık görüldü.

Yarışmada dereceye girenlere balkon ünitesi ve ev eşyalarından oluşan ödülleri ve katılım belgeleri Buca Belediye Başkan Vekili Levent Çizmeli ve meclis üyeleri tarafından törenle verildi. n Müge Yunt