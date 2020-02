Buca'nın filizleri çiçek açtı

Buca Belediyesi, Tarım Atölyesi ile betonlaşan kentte fırsat bulamayan İlköğretim çocuklarına, ilk kez fide dikme tecrübesi yaşattı. Bitkileri dokunarak, koklayarak tanıyan minikler, toprakla doyasıya oynadı. Başkan Kılıç, 'En yeşil proje, çevreye duyarlı yarınları yetiştirmektir' dedi

Yeşil bir kent yaratmak ve tarımsal üretimi arttırmak için toplumun her kesiminde çevre bilincinin oluşmasına destek olan Buca Belediyesi, ilköğretim öğrencilerini toprakla buluşturdu.

Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Tarım Atölyesi etkinliği kapsamında, ilköğretim 2'nci sınıf öğrencilerine teker teker fide ekim eğitimi verildi.

Betonlaşan kent yaşantısının içinde daha önce tecrübe etme fırsatı bulamadıkları bitki ekimi ve toprak işleme faaliyetine yoğun ilgi gösteren çocuklar, unutamayacakları bir deneyim yaşadı. Atölye kapsamında ilk olarak pilot okul seçilen Şerif Tikveşli İlköğretim Okulu, Cengiz Sani İlköğretim Okulu ve Tuğsavul İlköğretim Okulu öğrencileriyle çalışmaya başlandı.

İlk fidelerini diktiler

Okullarda oluşturulan hobi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, ilk olarak lavanta, mercanköşk, çilek, biberiye, zeytin, kekik gibi bitkiler öğrencilere tanıtıldı. Çocukların bitkileri daha iyi hissedebilmeleri için, fidelerin dikim işlemini gerçekleştirmeden önce teker teker bitkileri koklatıp, köklerine, yapraklarına ve toprağa dokundurularak yeşil sevgisi aşılandı. Daha sonra ellerine kürekleri alan çocukların birçoğu hayatında ilk defa toprağa fide dikme tecrübesi yaşadı. En çok ilgi gören fide ise çocukların meyvesini birçok yerde görmesine rağmen ilk defa fidesini gördüğü çilek oldu. Etkinliğin ardından ise çocuklara kuru üzüm, kitap ve Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç tarafından imzalı isme özel tarım karnesi hediye edildi.

Veliler memnun

Yıl boyu farklı öğrencilerle devam edecek çalışmalara öğrenci velileri ise tam not verdi. Şerif Tikveşli İlköğretim Okulu'nun 2 - C Sınıf Annesi Hanife Dağ, etkinliğe başta gelmek istemediğini fakat görünce çok memnun olduğunu ifade ederek, "Çocukların bu şekilde bitkileri tanıması, taşlaşmış bir ortamda doğru düzgün bir ağaç göremediği ortamda çok güzel oldu. Alanımız maalesef yetersiz. Çocuklarımız, köy yaşantısında olduğu gibi domatesi, patlıcanı, biberi bu tarz meyveleri sebzeleri tanıyamıyor mesela. Çalışmadan dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yarınları çocuklar kurtaracak

Yeşil bir çevre için öncelikle yeşil bilincin oluşması gerektiğini ifade eden Başkan Kılıç, "Kentimizin merkezinde maalesef betonlaşma yoğunluğu çok fazla. Çocuklarımızın büyük bir bölümü toprağa dokunmadan, bir fidana can suyu vermeden büyüyor. Biz belediye olarak ne kadar yeşillendirsek de her şeyden önemlisi çevreyi, doğayı korumaktır. En yeşil proje, çevreye duyarlı yarınları yetiştirmektir. Her geçen gün kirlenen dünyamızı, bir bitkinin köküne, yapraklarına dokunan, sevgisiyle toprağa eken ve büyüten bir çocuklar kurtaracaktır" diye konuştu.