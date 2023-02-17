Buca'nın kahramanları evlerine döndü

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından bölgede canla başla çalışan Buca Belediyesi'nin arama kurtarma birimi BUCAKUT, 10 gün sonra afet bölgesinden eve dönüş yaptı. Ekibi karşılayan Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "İyi ki varsınız, sizinle gurur duyuyoruz" dedi.

Buca'nın kahramanları evlerine döndü
17 Şubat 2023 Cuma 09:07

Ülke tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan ve Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Buca Belediyesi de yaraları beraber sarmak için harekete geçti. Deprem felaketinin hemen ardından bölgeye giden arama kurtarma birimi BUCAKUT, 36 personel, 4 tam teçhizatlı arama kurtarma aracı, 2 ikram aracı ve 1 hayvan ambulansı ile Osmaniye ve Adıyaman'daki çalışmalara katıldı.

Büyük bir titizlikle sürdürdüğü çalışmalarını tamamlayan BUCAKUT, eve dönüş yaptı. BUCAKUT üyelerini Buca Belediyesi önünde Belediye Başkanı Erhan Kılıç, mesai arkadaşları, aileleri ve Bucalılardan oluşan büyük bir kalabalık karşıladı. Duygu dolu anların yaşandığı karşılamada konuşan Buca Belediye Başkanı Kılıç, İzmir depreminin ardından bir arama kurtarma birimi kurmak için harekete geçtiklerini hatırlatarak, "2 yıl boyunca almamız gereken bütün eğitimleri aldık. BUCAKUT'a hiç iş düşmesin isterdik. Yaşadığımız deprem gibi kurtaracağı nokta olmasın isterdik ama maalesef Türkiye deprem bölgesi, deprem gerçeği var ve büyük bir felaket yaşandı. Depremin olduğu ilk andan itibaren BUCAKUT derhal harekete geçti. Çok büyük bir acının içinde olduğumuz bugünlerde, sizin çalışmalarınız asla unutulmayacak. İyi ki varsınız. Sizinle gurur duyuyorum" dedi.

HER ZAMAN VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ

BUCAKUT Ekip Lideri Mehmet Fatih Barış ise "Ekip arkadaşlarımla gittiğimiz her yerde insanlar bize teşekkür etti. Çünkü onların istediği cenaze bile olsa sevdiklerine kavuşmaktı. Biz elimizden geldiğince bunu yapmaya çalıştık. Ekip arkadaşlarım en büyük alkışı ve takdiri hak ediyorlar. İyi ki varsınız. İyi ki Belediye Başkanımız bize bu fırsatı vermiş. Bundan sonra da ülkemizin her yerinde vatandaşımızın zor anında yanlarında olmaya devam edeceğiz. İnşallah bir daha böyle felaketler yaşamayız" diye konuştu. 

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