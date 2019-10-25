Buca'nın turizm olanakları aranıyor

Buca Kent Konseyi, kentin tarihi birikimini gün yüzüne çıkarmak için 'Buca'nın Kültür Turizmi Olanakları' adlı panel gerçekleştirdi. Panelde kentin tarihi ve kültürel kimliği anlatılırken, kültür turizmi için planlama önerileri aktarıldı. İzmir'in en eski yerleşim yerlerinden biri olan Buca'nın tarihi ve kültürel birikimini Buca Kent Konseyi, panelde değerlendirildi.

Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde (BBKSM) gerçekleştirilen 'Buca'nın Kültür Turizmi Olanakları' adlı Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hümeyra Birol, Turizm ve Otel Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürhan Aktaş, Gazeteci Yazar Tayfur Göçmenoğlu ve Gazeteci Yazar Cem Unutmuş'un konuşmacı olduğu panel, Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Suatoğlu Balcılar moderatörlüğünde gerçekleşti. Zengin tarih mirası Bizans İmparatorluğu'ndan Osmanlı İmparatorluğu'na, Antik Çağ'dan yakın tarihe, Levanten kültüründen köy enstitülerine kadar A'dan Z'ye Buca'nın tarihi ve kültürel birikiminin masaya yatırıldığı panelde konuşmacılar, Buca'nın İzmir'in kent merkezinde yer alan en önemli kültürel merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.