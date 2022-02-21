Buca-Otogar bağlantı yolu tünelleri yıllardır bekliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin trafiğe nefes aldırmak için Buca Onat ve Adnan Menderes Caddelerini, Yeşildere ve Bornova Otogar kavşağına bağlayacak bağlantı yolu, tünel ve viyadük projesine yönelik eleştirilerde bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yıllardır askıda beklediğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Buca-Otogar bağlantı yolu tünelleri önünde basın açıklaması bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen kent merkezi ile İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali arasında bağlantı sağlayacak ulaşım projesine yönelik eleştirdi. Sürekli, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin trafiğe nefes aldırmak için Buca Onat ve Adnan Menderes Caddelerini, Yeşildere ve Bornova Otogar kavşağına bağlayacak bağlantı yolu, tünel ve viyadük projesinin yıllardır askıda beklediğini söyledi.

“Vatandaşın trafik çilesi devam edecek”

İlk ihalesi 2017 yılında yapılan projenin bitmemesine tepki gösteren Sürekli, “İlk olarak 2015 yılında gündeme gelen ve ancak 2017 yılında ilk ihalesi yapılan projede, bu dönemde de hüsran yaşanıyor. 7.4 km bağlantı yolu ile devamında yer alan 2,5 km uzunluğundaki iki tüp tüneli kapsayan proje önce iki ayrı müteahhite ihale edilmiş. Bu ihalenin bedeli 155 Milyon TL. Ancak; ne hikmetse yüklenici firmalar 2019 yılında işi bırakmış, hak edişleri ödenmemiştir. Bu zaman içinde sadece yolun yüzde 68’i, tünelin ise 50 metresi tamamlanabildi. 2015 yılında başlayan hikâyede, 7 yılda gelinen nokta bu! 2019 yılında Sayın Soyer; yeniden ihaleye çıkılacağını söylemişti, sonra kulaklarının üstüne yattılar yine. Şaşırmadık; buna gayet alışığız çünkü. 8 ay önce ise; kamuoyuna ‘Proje hızla devam ediyor, etap etap bitiriyoruz, yılbaşında viyadükler bitmiş olacak.’ açıklamasını yaptı. Yine boşa çıkan bir vaat ve viyadükler halen boynu bükük…Trafiğe açılmamıştır. Ve son olarak; geçtiğimiz ağustos ayında yine ‘bir garip ihale’ gerçekleştirebildiler. 25 firmanın katıldığı açıklandı, ancak sonuç yine muamma! Neden açıklamıyorlar? Fatura yine İzmirliye çıkacak. Buradan soruyoruz: 6 ay önce yaptıklarını söyledikleri ihalenin sonucunu neden kamuoyuyla paylaşmadılar? Bu belirsiz, tartışmalı işler CHP cephesinde alışık olduğumuz işler ve hayra alamet değil! Projenin maliyeti yattığı yerde artıyor; peki 7 yıllık ihmalin faturası kime çıkacak? Tabi ki İzmir’e ve İzmirliye. O gün yaklaşık 150 Milyon TL olan maliyet bugün belki de 1 Milyar TL’yi bulacak. Vatandaşın trafik çilesi, belli ki daha uzun yıllar devam edecek” dedi.

Sürekli, Buca tünellerinin akıbetini sordu

Açıklamalarına hükümetin İzmir’e yaptığı karayolu yatırımları üzerinden sürdüren Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir’de 1 metre karayolu tüneli bulunmadığını belirterek CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e yönelik bir dizi soru yöneltti. Sürekli, “Buca tünellerinin 6 ay önce gerçekleştirdikleri yapım ihalesinin akıbeti nedir? Başlama, tamamlama ve açılış için takvimleri var mıdır? Buca Metrosu’nun temel atma töreninde, işin zarar ziyanına hiç değinmeden, hiç hicap duymaksızın hükümete yüklenerek itibarını kurtaracağını zanneden Soyer; 529 Milyonun açıklamasını yapmayı düşünüyor mudur? İzmir’e yapılan bir ihanettir. İzmir halkını kandırabileceklerini zannetmeleri ise tam bir gaflettir. Birçok proje, garabet gibi; bitirilememiş işler abidesi gibi orta yerde durmaktadır. Bu şehrin artık gerçekçi ve somut işler yapan bir belediyecilik anlayışına ihtiyacı vardır. Ve bunun için geri sayım başlamıştır. AK Parti Belediyeciliği, onların yarattığı enkazı ayağa hızla kaldıracaktır” ifadelerini kullandı.