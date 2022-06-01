Buca parkları yaza hazırlanıyor

Türkiye’nin en kalabalık ilçelerinden biri olan ve yeşil alanlarını sürekli artırma hedefiyle projeler yürüten Buca Belediyesi, hava sıcaklıklarının birden bire artmasıyla birlikte park ve yeşil alanlarda kuru ot yangınlarına karşı mesai temposunu yükseltti

Buca Belediyesi, Bucalı çocukların yaz tatilinde gönüllerince eğlenmesi için, çalışmalarına hız kazandırdı. Sıcaklıkların birden artışıyla hızla sararan yabani otları biçme işlemi olan kosaya aralıksız devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki pek çok parkı yaza hazırladı.

Parklardaki yabani ot biçme çalışmalarının yüzde 65 tamamlandığını belirten yetkililer, yüksek yangın riski taşıyan kuru otların hızla biçildiğini ve çim biçme işlemlerinin de sürdüğünü kaydettiler. Bu işlemlerin öz kaynaklarla yapıldığına dikkat çeken yetkililer, parkların yaza hazırlanmasının ardından yenileme işlerinin başlayacağının müjdesini verdiler.